Provincia recuerda las medidas de prevención de la Triquinosis

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, recordó a la comunidad cuáles son las medidas para prevenir la Triquinosis, una enfermedad causada por la ingesta de carne de cerdo y otros animales silvestres que se encuentre infectada por el parásito “Trichinella”.

La cartera sanitaria resaltó, además, la importancia de realizar los controles bromatológicos y veterinarios correspondientes, así como los de la autoridad sanitaria competente en cada caso.

La Triquinosis

En esa línea, desde la Dirección Provincial de Una Salud - Salud Ambiental, se explicó que la Triquinosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales al humano y que es causada, en este caso, por el parásito “Trichinella”.

Las personas pueden contraerlo e infectarse al consumir carne cruda o mal cocida, incluyendo embutidos y chacinados de animales infectados con dicho parásito, especialmente si la carne es de cerdo (en cualquier estadio de vida) y de otras especies silvestres, como el jabalí y el puma.

El riesgo de contraerlo aumenta si se consumen de manera casera y faenados a campo, sin su respectivo control veterinario y bromatológico.

Prevención

Las medidas para prevenir la Triquinosis son:

• Cocinar completamente las carnes, teniendo en cuenta además que la sal, el ahumado o el frío no eliminan el parásito.

• Adquirir los productos que posean rótulo que verifique el nombre del establecimiento elaborador y sus datos, así como la habilitación de la autoridad sanitaria competente, lo que implica que fueron controlados bromatológicamente.

• Analizar siempre los animales faenados a campo y mantener a los cerdos criados en instalaciones adecuadas y bien alimentados, evitando darles basura y desperdicios de comida.

Síntomas

Es importante destacar que la detección temprana es fundamental para que la recuperación sea más rápida y efectiva, ya que una vez que avanza no hay un tratamiento específico para esta enfermedad.

Por este motivo es importante conocer los síntomas que se pueden presentar: dolores musculares repentinos; edema de párpados; fiebre; dolor gastrointestinal intenso y diarrea; náuseas y vómitos; decaimiento general; y, en casos graves, dificultades de coordinación y problemas respiratorios y cardíacos.

Análisis de muestras

Las muestras para la detección del parásito “Trichinella” se reciben y analizan en el Laboratorio de la Dirección Provincial de Una Salud – Salud Ambiental, ubicado en calle Berwyn Nº 226 de la ciudad de Trelew. La recepción de muestras se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas.

Para efectuar el análisis se requieren únicamente 50 gramos de carne magra (sin grasa). Las muestras pueden obtenerse de los siguientes músculos: diafragma, músculos intercostales, músculos maseteros (mandíbula) y músculos del garrón (parte inferior de la pata).

Se debe realizar este análisis antes de consumir o elaborar productos con carne de animales faenados. Es una medida fundamental para prevenir la triquinosis.