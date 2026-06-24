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Por Redacción Red43

Provincia recuerda las medidas de prevención de la Triquinosis

Las personas pueden infectarse al consumir carne cruda o mal cocida. La Secretaría de Salud dio a conocer los riesgos, los síntomas y las principales recomendaciones para prevenir la enfermedad.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, recordó a la comunidad cuáles son las medidas para prevenir la Triquinosis, una enfermedad causada por la ingesta de carne de cerdo y otros animales silvestres que se encuentre infectada por el parásito “Trichinella”.

 

La cartera sanitaria resaltó, además, la importancia de realizar los controles bromatológicos y veterinarios correspondientes, así como los de la autoridad sanitaria competente en cada caso.

 

La Triquinosis

 

En esa línea, desde la Dirección Provincial de Una Salud - Salud Ambiental, se explicó que la Triquinosis es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite de animales al humano y que es causada, en este caso, por el parásito “Trichinella”.

 

Las personas pueden contraerlo e infectarse al consumir carne cruda o mal cocida, incluyendo embutidos y chacinados de animales infectados con dicho parásito, especialmente si la carne es de cerdo (en cualquier estadio de vida) y de otras especies silvestres, como el jabalí y el puma.

 

El riesgo de contraerlo aumenta si se consumen de manera casera y faenados a campo, sin su respectivo control veterinario y bromatológico.

 

Prevención

 

Las medidas para prevenir la Triquinosis son: 

 

•    Cocinar completamente las carnes, teniendo en cuenta además que la sal, el ahumado o el frío no eliminan el parásito. 

 

•    Adquirir los productos que posean rótulo que verifique el nombre del establecimiento elaborador y sus datos, así como la habilitación de la autoridad sanitaria competente, lo que implica que fueron controlados bromatológicamente. 

 

•    Analizar siempre los animales faenados a campo y mantener a los cerdos criados en instalaciones adecuadas y bien alimentados, evitando darles basura y desperdicios de comida.

 

Síntomas

 

Es importante destacar que la detección temprana es fundamental para que la recuperación sea más rápida y efectiva, ya que una vez que avanza no hay un tratamiento específico para esta enfermedad.

 

Por este motivo es importante conocer los síntomas que se pueden presentar: dolores musculares repentinos; edema de párpados; fiebre; dolor gastrointestinal intenso y diarrea; náuseas y vómitos; decaimiento general; y, en casos graves, dificultades de coordinación y problemas respiratorios y cardíacos.

 

Análisis de muestras

 

Las muestras para la detección del parásito “Trichinella” se reciben y analizan en el Laboratorio de la Dirección Provincial de Una Salud – Salud Ambiental, ubicado en calle Berwyn Nº 226 de la ciudad de Trelew. La recepción de muestras se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 horas.

 

Para efectuar el análisis se requieren únicamente 50 gramos de carne magra (sin grasa). Las muestras pueden obtenerse de los siguientes músculos: diafragma, músculos intercostales, músculos maseteros (mandíbula) y músculos del garrón (parte inferior de la pata).

 

Se debe realizar este análisis antes de consumir o elaborar productos con carne de animales faenados. Es una medida fundamental para prevenir la triquinosis.

 

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