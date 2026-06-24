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Por Redacción Red43

Esquel: jornada de miércoles con nevadas y marcado descenso térmico

Por Redacción Red43

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Este miércoles 24 de junio de 2026, los vecinos de Esquel deberán prepararse para una jornada marcada por el frío y la inestabilidad climática. Según la información detallada por el Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará con nevadas que se extenderán desde la madrugada hasta la mañana.

 

Detalle del pronóstico para la jornada:

 

  • Madrugada: El cielo presentará nevadas con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura se mantendrá en 3°C, con vientos del Noroeste (NO) a una velocidad de 13 a 22 km/h.

     

  • Mañana: Continuarán las nevadas, aunque con una probabilidad menor, situada entre el 10% y el 40%. La temperatura se mantendrá en 3°C. Se prevén vientos del Oeste (O) de 7 a 12 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar valores de entre 42 y 50 km/h.

     

  • Tarde: El tiempo tenderá a mejorar, pasando a un cielo nublado con una probabilidad de precipitación muy baja, entre 0% y 10%. La temperatura máxima alcanzará los 8°C, con vientos del Suroeste (SO) que aumentarán su intensidad, rotando a una velocidad de 23 a 31 km/h.

     

  • Noche: La jornada finalizará con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones (0%). La temperatura descenderá a 5°C, con vientos moderados del Oeste (O) de 7 a 12 km/h.

     

Ante este panorama, se recomienda a la comunidad circular con precaución, especialmente durante las primeras horas del día debido a la presencia de nieve y las ráfagas previstas.

 

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