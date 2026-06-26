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26 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Terremoto en Venezuela: la Armada Argentina prepara el despliegue de personal y binomios caninos de rescate

Las fuerzas argentinas se alistan para enviar rescatistas, perros de búsqueda y equipamiento de asistencia humanitaria para auxiliar a las miles de víctimas del destructivo sismo en el país caribeño.
Por Redacción Red43

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Tras el devastador doble sismo que sacudió a Venezuela con magnitudes de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, el gobierno venezolano elevó la cifra oficial de fallecidos a 589 personas y reportó casi 3.000 heridos. El desastre natural, registrado el pasado miércoles 24 de junio con epicentro en la costa norte del país, provocó el colapso de más de un centenar de edificios en localidades críticas como La Guaira y Caracas, dejando además a miles de familias damnificadas y bajo una situación de emergencia extrema.

 

Como parte del personal y los medios que la Argentina mantiene alistados para brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano, la Armada Argentina se prepara para desplegarse hacia las zonas afectadas. La fuerza militar sumará sus capacidades operativas para agilizar las tareas de apoyo en el terreno.

 

Binomios perro-guía, equipamiento y personal militar especializado integran el contingente que participará en las tareas de asistencia y apoyo ante la emergencia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela. Este grupo especializado centrará sus esfuerzos en la búsqueda y localización de sobrevivientes entre las estructuras colapsadas, coordinando las tareas de logística en conjunto con las autoridades locales y los equipos internacionales de rescate que ya operan en el país caribeño.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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