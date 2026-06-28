Bomberos de Esquel compitieron en Chile

Miembros del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel viajaron a la localidad chilena de Futaleufú para formar parte de una competencia de la que participaron cuarteles de la región. El encuentro no solo puso a prueba las capacidades operativas de los brigadistas, sino que también funcionó como un espacio para compartir una jornada de esfuerzo, compañerismo y compromiso junto a sus pares del país vecino.

Desde la institución esquelense destacaron la importancia de cruzar la cordillera para sumarse a este tipo de desafíos e intercambios profesionales. Estas experiencias fortalecen los lazos de amistad y cooperación que nos unen más allá de las fronteras, reafirmando el mismo compromiso de siempre: servir a la comunidad, expresaron a través de sus canales oficiales de comunicación.

Tras el regreso de la delegación local, las autoridades del cuartel hicieron público el reconocimiento al personal que viajó a Chile. Felicitaciones a nuestros bomberos por representar con orgullo a Bomberos Voluntarios de Esquel, concluyeron las autoridades tras el cierre de las actividades en el país trasandino.

EBW