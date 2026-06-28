Chubut extendió el plazo para las Residencias de Salud

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Salud, confirmó que se extendió hasta el martes 7 de julio el plazo de inscripción para el segundo llamado a concurso de las Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026. La convocatoria está abierta a médicos y diversos profesionales del ámbito sanitario de toda la Argentina, quienes pueden iniciar el trámite enviando un correo electrónico a info.residenciaschubut@gmail.com.

Las especialidades disponibles se dictarán en los hospitales de Esquel, Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento. Entre las opciones se encuentran Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada y Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría, Diagnóstico por Imágenes, Bioquímica y Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos.

Desde la cartera sanitaria destacaron que quienes elijan formarse en la provincia contarán con espacios acreditados por el Ministerio de Salud de la Nación, inserción laboral asegurada al finalizar la residencia mediante la reserva del cargo, y el reconocimiento de la antigüedad para el pase a planta. También se garantizan los beneficios sociales correspondientes, como obra social, jubilación, ART, seguros de vida y un adicional por vivienda.

La documentación requerida y los detalles del cronograma están disponibles en el sitio web oficial de la Secretaría de Salud de Chubut. Tras el cierre de la inscripción, el examen presencial se rendirá el lunes 27 de julio en tres sedes: el Tribunal de Cuentas en Rawson, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Posteriormente, las entrevistas se realizarán en modalidad virtual y el ingreso definitivo de los nuevos residentes está programado para el lunes 1 de septiembre. Esta nueva etapa se suma a los 25 profesionales del primer llamado que ya se encuentran cumpliendo funciones en los hospitales cabecera desde principios de junio. Para consultas adicionales, el Departamento Provincial de Residencias atiende de forma presencial en Rawson o a través del teléfono 0280 4484125, interno 168.