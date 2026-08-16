Anuncian una multimillonaria inversión en infraestructura sanitaria para Esquel

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó en Esquel la firma del acta de inicio para la renovación del nexo cloacal de la ciudad. La intervención se enmarca en el Plan Galina y requiere una inversión provincial que supera los 2.400 millones de pesos para dar respuesta a un reclamo histórico en materia de infraestructura sanitaria. De la rúbrica formaron parte también el intendente Matías Taccetta y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola.

El mandatario provincial valoró el impacto que tendrá el proyecto para la comunidad. "Esta es una obra emblemática para la ciudad de Esquel, porque hace más de diez años que se está esperando el colector cloacal, que va a beneficiar a todos los vecinos", expresó Torres. Asimismo, aseguró que el desarrollo de este tipo de trabajos "va a permitir que los esquelenses proyecten una ciudad a treinta años, con los servicios que se merecen".

Durante el acto, el Gobernador se refirió a las demoras acumuladas en materia de servicios subterráneos. "Durante muchos años este tipo de obras no fueron hechas por otras gestiones porque, básicamente, son intervenciones que no se ven", afirmó. En ese sentido, remarcó que "tal como lo dijimos desde el primer día de gobierno, vamos a seguir trabajando para garantizar que los recursos de los chubutenses vuelvan en servicios básicos indispensables y no en promesas incumplidas".

El proyecto técnico contempla el reemplazo integral de 2.775 metros de cañería de fibrocemento deteriorada por tubos de Polietileno de Alta Densidad de 630 milímetros, un material de mayor durabilidad y tecnología moderna. La obra incluye además la edificación de 28 bocas de registro y tendrá un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La obra permitirá contener el incremento en el volumen de líquidos derivado del crecimiento urbano de Esquel, optimizando el traslado hacia la planta depuradora. Además, se implementará un esquema de doble barrera para resguardar la red frente a las napas freáticas. Un aspecto relevante para los vecinos es que las tareas no causarán interrupciones en el servicio, ya que se desplegará un sistema de bombeo externo y red secundaria para mantener el flujo habitual.

Durante la misma jornada, las autoridades firmaron el convenio para la construcción de cuatro viviendas destinadas al personal del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Las unidades serán ejecutadas por la firma Campan SRL, representada en el acto por Mauricio Capandeguy Benavídez, con una asignación presupuestaria provincial de 546 millones de pesos.

EBW