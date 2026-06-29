Decomiso de carne en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de la Coordinación de Bromatología dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que durante recientes controles e inspecciones fueron decomisados animales y piezas cárnicas que no contaban con los controles sanitarios obligatorios, detectados en depósitos de carnicerías de la ciudad.

Desde el municipio se destacó que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de fiscalización destinadas a resguardar la salud pública y garantizar que los alimentos comercializados cumplan con toda la normativa vigente. En ese marco, se solicita a comerciantes y consumidores adquirir, comercializar y consumir únicamente productos cárnicos que hayan sido faenados en frigoríficos habilitados, cuenten con la inspección veterinaria correspondiente y posean el sello sanitario que certifica su aptitud para el consumo.

Asimismo, se recordó que la tenencia y comercialización de piezas cárnicas sin certificados sanitarios en establecimientos habilitados constituye una infracción a la legislación vigente, siendo pasible de actas, sanciones y multas. Desde Bromatología advirtieron además que consumir carne sin identificación, sin sello sanitario o adquirida por canales informales puede representar un grave riesgo para la salud, debido a la posibilidad de contraer enfermedades que pueden ser crónicas e incluso mortales.

En este sentido, se hizo especial hincapié en el actual contexto sanitario, tras el diagnóstico por laboratorio de la presencia del parásito Trichinella spiralis en cerdos de la comarca. La triquinosis es una enfermedad que puede generar importantes complicaciones en las personas y resulta de difícil tratamiento.

Las autoridades remarcaron que el riesgo no se limita al consumo de carne fresca, sino que también alcanza a subproductos elaborados con carne contaminada, como chacinados y embutidos. Por ello, es fundamental adquirir estos productos únicamente en comercios habilitados y verificar que cuenten con su correspondiente identificación y etiquetado.

Finalmente, la Municipalidad recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre posibles irregularidades vinculadas a la comercialización de productos cárnicos a través del WhatsApp del área de Inspección General: 2945-651934.

EBW