El Rotary Club Esquel lanzó dos becas de formación y capacitación para la comunidad

El Rotary Club Esquel anunció la disponibilidad de dos nuevas becas destinadas a vecinos y estudiantes de la región, con propuestas vinculadas a la formación social, el liderazgo y el aprendizaje del idioma inglés.

Cecilia López Castaño explicó que una de las oportunidades consiste en una Diplomatura en Liderazgo e Innovación Social, impulsada junto a cinco universidades y con participación de rotarios de distintos países. La capacitación será completamente online y está orientada a personas que desarrollen tareas en el ámbito social.

“Esta beca no tiene muchos requerimientos académicos, no hace falta ni siquiera tener el secundario terminado, pero sí trabajar en lo que es lo social”, señaló.

La diplomatura tendrá una duración de 60 horas, con clases los sábados por la mañana cada quince días. Como contraprestación, quienes accedan a la beca deberán realizar tareas de voluntariado. “Para quien se haga acreedor de la beca, lo que se pide es devolución en horas voluntarias, o sea, el trabajo voluntario”, explicó López Castaño.

La presidenta de la institución remarcó que los cupos son limitados y que la selección estará vinculada al compromiso de los postulantes. “La idea es que lo pueda terminar, y tener una conexión a internet, una computadora, para poder cursar los sábados a la mañana: esos serían los requisitos”, indicó.

Para inscribirse, los interesados deberán enviar su currículum al correo del Rotary Club Esquel (rcesquel@gmail.com) o comunicarse a través de sus redes sociales.

Además, el Rotary cuenta con una beca destinada a adolescentes para realizar una formación en inglés durante tres años a través del Instituto Africana, una propuesta orientada especialmente a jóvenes que tengan interés en postularse a universidades de Estados Unidos.

“Hay que tener un nivel de inglés para poder acceder, es un instituto que está muy centrado en ayudar, o preparar estudiantes que tienen interés en irse, en pedir becas a las universidades de Estados Unidos”, detalló.

López Castaño aclaró que la propuesta no garantiza el ingreso a una universidad, ya que cada institución tiene sus propios criterios de selección, pero destacó que brinda herramientas para fortalecer las postulaciones.

Por otro lado, recordó la importancia del programa de intercambio estudiantil de Rotary y destacó el caso de una joven de Paso del Sapo que viajará en agosto a Brasil para realizar un año de intercambio con todos los gastos cubiertos por el distrito y el club.

“No es un año de tu vida, es tu vida en un año”, citó López Castaño al referirse a la experiencia que viven los jóvenes que participan de estos programas.

R.G