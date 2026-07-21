"Un lugar donde hace algunos meses había agua, hoy no hay": el registro que impactó en la zona

Las imágenes hablan por sí solas. Un ciprés que hace apenas unos meses permanecía completamente sumergido hoy puede recorrerse caminando. Esa fue la escena que encontró el buzo y fotógrafo subacuático Marcos Ponce cuando regresó a la Bahía de los Palos, uno de los sectores que más conoce del embalse Amutuy Quimey, y decidió compartir una comparación que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

"Un lugar donde hace algunos meses había agua, hoy no hay", resumió Ponce al explicar el objetivo de la publicación, que muestra el mismo paisaje con pocos meses de diferencia y evidencia la marcada bajante del nivel del embalse.

El regreso a un paisaje completamente distinto

El fotógrafo contó que recorre ese sitio desde hace años y que incluso tiene identificados árboles que suele utilizar como referencia para sus registros.

"Es un bosque que ha quedado bajo agua. Tengo algunos árboles marcados que son muy fotogénicos y que me permitieron hacer un montón de fotos que compartí en las redes", explicó.

La idea de volver surgió luego de una charla que brindó en la Escuela 7722, donde un estudiante le preguntó si había visto cómo estaba actualmente la Bahía de los Palos. Intrigado, decidió acercarse nuevamente.

"Realmente es sorprendente lo que ha bajado el nivel del agua. Busqué estos árboles que yo tenía marcados para hacer una comparativa. En principio era ver cómo estaban, pero después dije: 'Esto realmente hay que mostrarlo'", recordó.

Entre las imágenes que más impactaron aparece un ciprés de aproximadamente cuatro metros y medio de altura.

"La última vez que lo buceé estaba totalmente cubierto y apenas quedaba a unos 50 o 60 centímetros bajo el agua. Hoy está completamente al aire. Podés caminar al lado del árbol", describió.

Para Ponce, el registro no busca instalar una discusión técnica sobre las causas de la bajante, sino invitar a reflexionar sobre el valor del recurso.

"La idea es compartirlo para generar conciencia. El mensaje es muy simple: donde hace algunos meses había agua, hoy no hay".

La fotografía como herramienta para mostrar la Patagonia

Nacido en Esquel y apasionado por el buceo desde hace décadas, encontró en la fotografía subacuática una forma de mostrar un mundo que, hasta entonces, solo podía describir con palabras.

"Siempre digo que me quedaba corto cuando salía del agua para contar lo que veía. Entonces empecé a investigar la fotografía subacuática", relató.

Con el impulso de su mentor, el reconocido fotógrafo Sergio Mazaro, decidió concentrar su trabajo en la Patagonia cordillerana.

"Me dijo una frase que sigo compartiendo: 'Si querés cambiar el mundo, pintá tu aldea'. Me alentó a mostrar lo que tenemos cerca y eso fue lo que hice".

Ese camino lo llevó a obtener reconocimientos en concursos internacionales y, sobre todo, a difundir la riqueza de los ambientes acuáticos patagónicos.

"Cuando uno piensa en fotografía subacuática imagina el Caribe, pero la cordillera patagónica también tiene una riqueza invalorable", sostuvo.

Un bosque que vuelve a aparecer

La publicación también reavivó un viejo debate sobre el origen del embalse y el paisaje que permanece bajo el agua desde la construcción de la represa Futaleufú.

"Eso era un bosque. Nos acostumbramos a bucearlo bajo el agua y hoy otra vez lo volvemos a ver en superficie. Nos pone de cara a nuestra historia", reflexionó.

Finalmente, Ponce expresó su deseo de que la situación sea pasajera.

"Ojalá esto sea una anécdota y el próximo verano tengamos el agua que hemos tenido siempre. Que vuelvan las nevadas y que esto no sea el comienzo de una historia sin fin".

MA