Bariloche confirmó los artistas de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026 y ya se conoce la grilla completa

San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, uno de los eventos más tradicionales del invierno patagónico. La celebración tendrá lugar del jueves 13 al domingo 16 de agosto y ya cuenta con la confirmación de los artistas nacionales que serán parte de los shows principales.

La programación musical comenzará el jueves 13 de agosto con la presentación de Sele Vera, quien será la encargada de cerrar la primera jornada de la fiesta.

El viernes 14 será una noche marcada por dos grandes voces de la música argentina: Nahuel Pennisi y Jorge Rojas subirán al escenario para protagonizar uno de los momentos destacados del evento.

El sábado 15 llegará una de las jornadas más esperadas con los shows de Ángela Leiva y Luck Ra, dos artistas de gran convocatoria que serán parte de la programación nocturna.

El cierre de la Fiesta Nacional de la Nieve será el domingo 16 de agosto con la presencia de Turf y Los Auténticos Decadentes, quienes estarán a cargo del último espectáculo musical.

Además de los recitales, la fiesta contará con actividades tradicionales que forman parte de la identidad del evento, como la Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, el Concurso de Tortas, el Concurso de Hacheros, la Carrera de Mozos, el Concurso del Pulóver y la elección de la Reina Nacional de la Nieve.

También habrá propuestas para toda la familia, con actividades en distintos puntos de la ciudad y eventos que buscan reunir a vecinos y turistas durante el invierno.

MA