-5°
-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 21 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 patagonia Fiesta Nacional de la Nieve
21 de Julio de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Bariloche confirmó los artistas de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026 y ya se conoce la grilla completa

Bariloche anunció la programación completa de su tradicional celebración de invierno, que tendrá música en vivo, actividades familiares y propuestas para turistas y residentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Nieve, uno de los eventos más tradicionales del invierno patagónico. La celebración tendrá lugar del jueves 13 al domingo 16 de agosto y ya cuenta con la confirmación de los artistas nacionales que serán parte de los shows principales.

 

La programación musical comenzará el jueves 13 de agosto con la presentación de Sele Vera, quien será la encargada de cerrar la primera jornada de la fiesta.

 

El viernes 14 será una noche marcada por dos grandes voces de la música argentina: Nahuel Pennisi y Jorge Rojas subirán al escenario para protagonizar uno de los momentos destacados del evento.

 

El sábado 15 llegará una de las jornadas más esperadas con los shows de Ángela Leiva y Luck Ra, dos artistas de gran convocatoria que serán parte de la programación nocturna.

 

El cierre de la Fiesta Nacional de la Nieve será el domingo 16 de agosto con la presencia de Turf y Los Auténticos Decadentes, quienes estarán a cargo del último espectáculo musical.

 

Además de los recitales, la fiesta contará con actividades tradicionales que forman parte de la identidad del evento, como la Bajada de Antorchas en el Cerro Catedral, el Concurso de Tortas, el Concurso de Hacheros, la Carrera de Mozos, el Concurso del Pulóver y la elección de la Reina Nacional de la Nieve.

 

También habrá propuestas para toda la familia, con actividades en distintos puntos de la ciudad y eventos que buscan reunir a vecinos y turistas durante el invierno.

 

 

MA

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Detuvieron a un hombre por intento de robo de un vehículo en El Maitén
2
 Quimera Eventos celebrará el Día del Amigo con una noche de shows, gastronomía y sorteos en Esquel
3
 Temporal en Chile dejó muertos y activó el estado de catástrofe
4
 "Un lugar donde hace algunos meses había agua, hoy no hay": el registro que impactó en la zona
5
 Cinco amigos se tiraron al agua para salvar a otro que se ahogaba: murieron todos
1
 Esquel: Mejoran los hábitos al volante y avanza el retiro de vehículos abandonados en la vía pública
2
 Un impulso histórico para la infraestructura deportiva de Chubut
3
 El Rotary Club Esquel lanzó dos becas de formación y capacitación para la comunidad
4
 Servicios Públicos continúa con trabajos en distintos sectores de Trevelin
5
 Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la final del Mundial 2026
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -