Temporal en Chile dejó muertos y activó el estado de catástrofe

El Gobierno de Chile declaró el estado de catástrofe en Chile para las regiones de Coquimbo y Atacama luego de un fuerte temporal que dejó al menos 10 personas fallecidas, 17 heridas, cuatro desaparecidas y más de 2.200 damnificadas. Las lluvias provocaron cortes de rutas, crecidas de ríos y dejaron cerca de 100.000 personas aisladas en distintos puntos del territorio.

La medida fue anunciada por el presidente José Antonio Kast ante el avance de una emergencia poco habitual para estas zonas del norte chileno, caracterizadas por sus condiciones desérticas y por registrar históricamente bajos niveles de precipitaciones.

Temporal fuera de lo habitual para el norte chileno

El estado de catástrofe en Chile habilita una serie de medidas excepcionales, como el despliegue de efectivos militares, restricciones de circulación en sectores afectados y una mayor rapidez para disponer recursos destinados a la asistencia de los damnificados.

La Región de Coquimbo fue una de las zonas más afectadas. Ubicada a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, sufrió inundaciones, deslizamientos de barro y daños en caminos.

Además, varios sectores registraron interrupciones en servicios esenciales. El suministro eléctrico llegó a verse afectado para unos 150.000 usuarios en distintas zonas del país, mientras que en Coquimbo también hubo complicaciones con el servicio de agua potable.

La empresa Aguas del Valle informó que parte de sus instalaciones sufrió daños por la intensidad del fenómeno y que algunas operaciones tuvieron que ser evacuadas preventivamente.

Lluvias que sorprendieron a una zona desértica

El temporal fue considerado extraordinario por especialistas meteorológicos debido al volumen de agua caída en pocas horas.

El viceministro del Interior, Máximo Pavez, explicó que en algunos sectores se registraron precipitaciones equivalentes a las que normalmente ocurren durante todo un mes, pero concentradas en apenas una hora.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el especialista Arnaldo Zúñiga señaló que un evento de estas características no se observaba en el país desde hacía alrededor de dos décadas.

Rutas cerradas y puertos afectados

Mientras continúan las tareas para asistir a las personas aisladas y recuperar servicios afectados, también se mantienen las evaluaciones sobre los daños ocasionados por el temporal.

Las condiciones climáticas también impactaron en la actividad portuaria. Durante los últimos días, distintos puertos del país redujeron sus operaciones debido a las marejadas y ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora.

O.P.