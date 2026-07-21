Servicios Públicos continúa con trabajos en distintos sectores de Trevelin

A pesar de las condiciones climáticas, la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes continúa desarrollando tareas para atender las necesidades de los vecinos.

Los trabajos se organizan diariamente de acuerdo con el estado de los caminos, las condiciones del clima y la disponibilidad de maquinaria y recursos. En este marco, se realizan tareas de enripiado sobre calle Frey, desde avenida San Martín hasta calle Río Corintos, en la medida en que las condiciones lo permitan.

El director de Servicios Públicos, Rubén Zapata, explicó que las intervenciones se planifican de acuerdo con las prioridades de cada sector y las posibilidades operativas de cada jornada. En ese sentido, pidió paciencia a los vecinos y señaló que el personal continuará trabajando para avanzar progresivamente en los distintos puntos que requieren atención.

R.G