Esquel implementa un programa de alerta temprana para detectar situaciones de violencia de género

La Municipalidad de Esquel avanza con el programa de alerta temprana ante posibles situaciones de violencia por motivos de género, una herramienta impulsada desde la Mesa Interpoderes para la prevención y el abordaje de esta problemática en la ciudad.

Sol Rshaid, de la Dirección de Género y Diversidad, explicó que la iniciativa funciona desde 2024 y reúne a instituciones vinculadas a salud, educación, justicia y organizaciones sociales. El objetivo principal es trabajar sobre una de las mayores dificultades que atraviesan estos casos: la falta de denuncias.

“Este programa lo que busca es de alguna manera dar respuesta a la problemática, una de las problemáticas principales con las que nos encontramos con las violencias por motivos de género que es la subdenuncia”, explicó.

Según detalló, estadísticamente menos del 30% de las situaciones de violencia llegan a ser denunciadas formalmente. En ese sentido, remarcó la importancia de generar mecanismos de detección desde distintos espacios de la comunidad.

“Sabemos que acá en Esquel ocurrieron 12 homicidios y que ninguna de estas situaciones fueron denunciadas con una denuncia previa”, señaló Rshaid, y agregó que la falta de intervención temprana puede favorecer el agravamiento de las situaciones de violencia.

El programa comenzó con una primera etapa en el Hospital Zonal Esquel, donde se capacitó al personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y equipos comunitarios. En esta nueva etapa, la propuesta está dirigida a sedes vecinales y clubes deportivos.

“Pensamos que son de las instituciones que más tienen contacto con la comunidad, con las familias y que también son agentes de detección súper importantes”, indicó.

La capacitación comenzará la próxima semana en el Centro Cultural Melipal y contará con tres encuentros destinados a brindar herramientas básicas para reconocer posibles señales de alerta.

Rshaid explicó que muchas veces las personas que atraviesan situaciones de violencia no expresan directamente lo que ocurre, pero existen indicios que pueden ser detectados por quienes las rodean.

“Hay señales, que llamamos señales tempranas, donde bueno, capaz que es muy probable que alguien que esté pasando por una situación de violencia no lo diga directamente, pero vos podés tener las herramientas para detectarlas”, afirmó.

Entre esas señales mencionó el aislamiento, la falta de participación en actividades habituales, cambios en el comportamiento de niños, niñas y adolescentes, o modificaciones que puedan advertir quienes tienen contacto cotidiano con las familias.

Además de la capacitación, el programa contempla un sistema de alertas desarrollado junto a la Dirección de Modernización, mediante el cual las instituciones podrán informar situaciones detectadas a la Dirección de Género y Diversidad.

La funcionaria destacó que el objetivo no es reemplazar la denuncia, sino generar acompañamiento y acercar herramientas a quienes atraviesan una situación de violencia. “Podemos ponernos a disposición para que sepa con qué herramientas cuenta, con qué instituciones puede contar y que además podamos trabajar conjuntamente de esta manera”, sostuvo.

Durante la formación también se abordará la ruta crítica que atraviesa una persona al momento de pedir ayuda, los circuitos institucionales disponibles y las herramientas de acompañamiento. Además, se incorporará información del Servicio de Protección de Derechos para trabajar situaciones vinculadas a niñeces y adolescencias.

R.G