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21 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la final del Mundial 2026

La derrota ante España en la final del Mundial hizo que la Selección de Lionel Scaloni descendiera al segundo lugar del ranking FIFA. Francia completa el podio.
Por Redacción Red43

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La Selección Argentina dejó de ser la número uno del ranking FIFA luego de caer 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni pasó al segundo puesto de la clasificación mundial.

 

España, que conquistó su segundo título mundial gracias al gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, sumó la mayor cantidad de puntos en la última actualización del ranking y desplazó a la Albiceleste del liderazgo.

 

De acuerdo con la clasificación publicada por la FIFA, España encabeza el listado con 1.995,88 puntos, seguida por Argentina con 1.970,37. El tercer lugar quedó en manos de Francia, mientras que Inglaterra y Brasil completan los cinco primeros puestos.

 

Entre las selecciones sudamericanas, Brasil escaló hasta la quinta posición, Colombia quedó 11ª y Uruguay descendió al puesto 20 tras su eliminación en la fase de grupos. Paraguay fue una de las selecciones con mayor crecimiento en la región, al subir siete lugares y ubicarse 34ª.

 

Pese a perder el liderazgo del ranking, Argentina continúa entre las principales potencias del fútbol mundial luego de haber sido campeona en Qatar 2022 y alcanzar la final de la Copa del Mundo 2026.

 

 

 

R.G

 

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