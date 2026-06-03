Estudiantes de Lago Puelo visitaron el CAPEC para conocer herramientas de producción local

La actividad fue impulsada por la subsecretaría de Desarrollo Productivo y la profesora de Formulación de Proyectos, Florencia Humeres, quien destacó la importancia de acercar a los futuros egresados a experiencias vinculadas al desarrollo productivo local.

“Vinimos con estudiantes de séptimo año de la escuela a conocer los espacios de producción que hay en la zona. Yo sabía que existía el CAPEC como un espacio que acompaña y asesora al productor, y me parecía muy interesante que los estudiantes que se están por recibir, y muchos de los cuales se van a quedar en la región, conozcan este recurso”, explicó.

Durante la recorrida, los jóvenes pudieron conocer el funcionamiento de la sala de elaboración y las distintas instancias de acompañamiento técnico que brinda el municipio a quienes buscan desarrollar proyectos productivos.

Humeres remarcó que uno de los objetivos de la visita fue que los estudiantes conozcan las posibilidades que existen para emprender en la zona. “Que sepan que este insumo está disponible y que, si alguno quiere producir algo y necesita asesoramiento, puede venir”, señaló.

La docente también valoró la existencia de un espacio de estas características en la región. “Me parecía interesante poder conocer este espacio que funciona a nivel municipal y que me parece espectacular como asesoramiento para el productor y como lugar para que el productor produzca”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el CAPEC se ha convertido en un punto de referencia para numerosos emprendedores locales. “Para nosotros es una sala de referencia en la zona. Incluso contamos con familias de la escuela que han trabajado acá”, indicó.

Como ejemplo, mencionó el caso de una productora de jarabe de saúco vinculada a la comunidad educativa de la institución. “Hay una mamá que produce jarabe de saúco y que tuvo asesoramiento acá. Hoy puede vender sus productos fuera de la comarca, cuando antes solo comercializaba localmente”, relató.

La visita permitió a los estudiantes conocer de cerca experiencias de agregado de valor, procesos de producción y herramientas de apoyo disponibles para quienes deseen desarrollar emprendimientos en la región.