Esquel: la Fiscalía pide declarar "sujeto de derecho" a un caballo rescatado

En una audiencia que marca un precedente en la justicia de Chubut, la Fiscalía solicitó formalmente a un Juez Penal que el caballo rescatado en Gualjaina, llamado René, sea declarado "sujeto de derecho no humano". Este pedido, impulsado por la procuradora de fiscalía María Cecilia Bagnato y la fiscal María Bottini, busca superar la clasificación legal de los animales como "cosas" o "bienes muebles" para reconocer su condición de seres sintientes.

El caso René: un rescate tras el abandono

El equino fue rescatado tras una denuncia que alertó sobre su situación en un predio deshabitado de Gualjaina, donde permaneció al menos dos meses sin agua ni forraje. Al momento del rescate, el animal presentaba un cuadro de desnutrición severa, descrito como "piel y hueso", lo que motivó su entrega provisional a una familia de acogida para asegurar su supervivencia.





El debate legal: ¿"Cosa" o víctima?

El conflicto jurídico se centra en dos posturas opuestas:

La defensa: Argumenta que los animales son "bienes muebles semovientes" según el Código Civil y Comercial de la Nación, solicitando la devolución del animal al dueño original bajo un periodo de observación.

La Fiscalía: Sostiene que la ley civil ha quedado desactualizada y que, al ser "víctimas" bajo la Ley 14.346 de Maltrato Animal, los animales deben ser reconocidos como sujetos de derecho.

Fundamentos del nuevo paradigma

Para respaldar su solicitud, la Fiscalía apeló a un entramado de argumentos científicos y constitucionales:

Marco Normativo: Invocaron el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 109 de la Constitución del Chubut sobre la preservación de la biodiversidad.

Evidencia Científica: Se citó la Declaración de Cambridge (2012), que confirma que los animales poseen sustratos neurológicos para experimentar estados de conciencia y emociones.

Precedentes Jurídicos: Se mencionaron fallos históricos como el de la orangutana Sandra y la chimpancé Cecilia, que reconocen a los sujetos no humanos como titulares de derechos.

El pedido final de la Fiscalía solicita que se formalice el estatus de René como sujeto de derecho no humano en el proceso penal y que se otorgue su custodia definitiva a la familia protectora que garantice su bienestar. El juez interviniente se encuentra evaluando el caso y emitirá su resolución por escrito en los próximos días.









M.G