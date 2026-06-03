"Viajemos Juntos": la pareja que dejó su vida convencional para recorrer Argentina en motorhome

Hugo y Andre, oriundos de Trelew, han transformado su estilo de vida radicalmente al convertirse en creadores de contenido de viajes bajo el proyecto "Viajemos Juntos". Lo que comenzó como un sueño compartido terminó por consolidarse en 2023, cuando decidieron vender todas sus pertenencias para emprender una travesía que, lejos de ser un simple recorrido turístico, se convirtió en una forma de vida que los llevó a recorrer 22 países en ocho meses.

Un cambio de rumbo tras la pandemia

Aunque Hugo siempre tuvo el deseo de viajar, fue tras la pandemia cuando Andre, quien trabajaba en el sector de salud y ventas, decidió dar un giro a su vida motivada por una reflexión profunda sobre la finitud del tiempo. "Es real que hoy estamos, mañana no", confesó Andre sobre el momento del "clic" que los llevó a iniciar el proyecto.

La propuesta evolucionó desde una idea inicial de viajar en una combi clásica hasta la adquisición de una camioneta más moderna, bautizada como "La Covacha", un motorhome que les permitió dotarse de mayor comodidad, incluyendo baño propio.

La elección de Argentina como hogar

Tras haber recorrido Europa, África, Turquía, Israel, Jordania e India, la pareja regresó a Argentina con una certeza inamovible: no podrían instalarse en otro país. Tras su experiencia internacional, Hugo y Andre expresaron que "es impresionante lo que se extraña a Argentina de todo", desde la gente, la familia y los amigos, hasta las comidas. Actualmente, la pareja vive recorriendo el territorio nacional en su motorhome "La Covacha" junto a sus dos perritas.

La búsqueda de destinos ocultos

En su travesía por el país, la pareja se enfoca en un nicho de turismo poco convencional, priorizando el recorrido por caminos rurales y de ripio donde el turismo masivo no suele llegar. Esta elección les permite alejarse de las rutas tradicionales para encontrar rincones auténticos y poco explorados.

Un museo a cielo abierto

Para Hugo y Andre, Argentina se siente como un "museo a cielo abierto". En sus viajes, se detienen frecuentemente en pueblitos que albergan escuelas rurales y estaciones de ferrocarril abandonadas de hace 100 años, dedicando tiempo a conocer la historia escondida en estos lugares.

Los tiempos del camino

Debido a la inmensidad del país y a los desafíos que presentan los cambios climáticos, el proyecto original de recorrer Argentina en un año ha mutado. La pareja ya lleva más de dos años dando vueltas, adaptando su itinerario según las estaciones para evitar el invierno extremo en el sur o el verano intenso en el norte, y aún tienen por delante 13 provincias por explorar.

El aprendizaje de la creación de contenido

La incursión en el mundo digital no fue sencilla, ya que ambos confesaron haber comenzado con mucha vergüenza frente a la cámara. Sin embargo, el viaje al exterior se convirtió en la oportunidad perfecta para "romper el hielo" y profesionalizar su trabajo.

Hoy, la pareja de Trelew reconoce que YouTube es un proceso de aprendizaje constante, pero aseguran que la creación de contenido —desde la grabación hasta la edición— es una tarea que disfrutan profundamente y que no los agota. A través de "Viajemos Juntos", Hugo y Andre buscan que su audiencia viaje con ellos desde casa, transmitiendo esa inagotable curiosidad por descubrir los rincones más profundos y auténticos del país.







M.G