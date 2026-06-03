Después de la lluvia, ¿el sol logra asomar o se quedarán las nubes?

El miércoles en la Comarca Andina comienza con las huellas claras de lo que dejó la noche: suelo húmedo, algo de nubosidad y un cielo que todavía no termina de abrirse.

Las lluvias que se dieron entre el atardecer del martes y la madrugada ya quedaron atrás, y el día arranca sin precipitaciones, en un escenario más estable.

Una mañana con nubes y ambiente húmedo

Durante las primeras horas, las temperaturas se ubican entre los 6° y 8°, en una mañana que se siente sin extremos, pero con esa humedad que queda después de la lluvia.

En cuanto al viento, se mantiene suave: sopla entre 7 y 11 km/h, con algunos momentos en los que puede sentirse un poco más, con ráfagas cercanas a los 25 o 30 km/h. Es un viento leve.

El cielo se empieza a abrir

A medida que avanza la jornada, se nota un cambio progresivo. La nubosidad empieza a retroceder y aparecen claros, especialmente desde el mediodía.

La temperatura acompaña esa evolución: sube hasta los 11° y alcanza los 12° durante la tarde. No es un salto marcado, pero sí suficiente para cambiar la percepción del día, sobre todo si aparece el sol.

Tarde estable y noche con descenso térmico

La segunda parte del día se presenta tranquila. El cielo queda parcialmente nublado, sin señales de nuevas lluvias y con un viento que pierde intensidad.

Hacia la noche, la temperatura vuelve a bajar, ubicándose cerca de los 7° y descendiendo hacia los 5° en las últimas horas.

Con menos nubes y poco viento, el enfriamiento se hace más notorio, sobre todo en zonas bajas, donde puede sentirse un aire más frío hacia el cierre del día.

O.P.