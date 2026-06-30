Piden extremar la precaución al transitar por las rutas de Chubut debido a las nevadas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut emitió un aviso urgente sobre el estado de las rutas en el territorio provincial, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran durante este martes.

A través de un comunicado oficial, las autoridades solicitaron a toda la comunidad extremar la precaución al transitar por los distintos corredores viales de la región. Esta medida responde a la ocurrencia de nevadas en múltiples sectores de la provincia, situación que complica la transitabilidad y reduce la visibilidad en las calzadas.

Asimismo, el organismo advirtió que el pronóstico meteorológico anticipa la continuidad de las nevadas durante el resto de la jornada, por lo que se espera que las condiciones de riesgo se mantengan en las próximas horas.

Ante cualquier inconveniente o para solicitar asistencia en viaje, desde el gobierno provincial recordaron que la ciudadanía puede comunicarse de manera directa con Protección Ciudadana llamando a la línea gratuita 0800-666-2447.