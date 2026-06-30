-1°
° -10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad NieveAlerta
30 de Junio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Piden extremar la precaución al transitar por las rutas de Chubut debido a las nevadas

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió un comunicado urgente solicitando máxima cautela a los conductores ante el temporal de nieve que afecta a distintos sectores de la provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Gobierno del Chubut emitió un aviso urgente sobre el estado de las rutas en el territorio provincial, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran durante este martes.

 

 

 

A través de un comunicado oficial, las autoridades solicitaron a toda la comunidad extremar la precaución al transitar por los distintos corredores viales de la región. Esta medida responde a la ocurrencia de nevadas en múltiples sectores de la provincia, situación que complica la transitabilidad y reduce la visibilidad en las calzadas.

 

Asimismo, el organismo advirtió que el pronóstico meteorológico anticipa la continuidad de las nevadas durante el resto de la jornada, por lo que se espera que las condiciones de riesgo se mantengan en las próximas horas.

 

Ante cualquier inconveniente o para solicitar asistencia en viaje, desde el gobierno provincial recordaron que la ciudadanía puede comunicarse de manera directa con Protección Ciudadana llamando a la línea gratuita 0800-666-2447.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan la muerte de un vecino y el ataque a una mujer en Costa del Lepá
2
 Preocupación en Esquel por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad
3
 Decomiso de carne en Esquel
4
 Natatorio Yrigoyen: un espacio inclusivo que nació del amor familiar y se convirtió en un multiespacio acuático
5
 Chocaron un auto y una camioneta sobre la Ruta 40
1
 El gobernador inauguró la habilitación del gas en Valle Chico
2
 La Patagonia entra al freezer y hay lugares donde el termómetro podría caer hasta los -15°C
3
 Tristeza en el rock: murió Daniel Melingo, solista y parte clave de Los Twist y Los Abuelos De La Nada
4
 Torres se reunirá con Santilli: “Voy con una listita de temas”
5
 Esquel: la Policía Federal realizará un acto en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -