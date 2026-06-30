Investigan la muerte de un vecino y el ataque a una mujer en Costa del Lepá

Un equipo del Ministerio Público Fiscal de Esquel, encabezado por el fiscal general Fidel González, la funcionaria Lucía Estuardo y profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, se constituyó en el paraje Costa del Lepá para dirigir la investigación de un homicidio y un intento de femicidio. El hecho fue constatado por el personal de la Comisaría de Gualjaina y la División Criminalística en una zona rural.

La secuencia se originó a partir de una relación de pareja donde un hombre de 40 años, oriundo de Cholila, ejercía un control sobre la víctima mediante celos. El agresor le revisaba el teléfono celular a la mujer, le prohibía comunicarse con su familia y manifestaba una sospecha respecto a su vecino de 69 años, cuya vivienda se ubicaba a metros de distancia.

La mujer decidió finalizar la relación y se retiró del hogar durante unos días. Al regresar el domingo por la tarde, el hombre la encerró y la agredió físicamente, pero la víctima logró escapar del inmueble y se dirigió a la Comisaría de Gualjaina para radicar la denuncia penal por violencia familiar.

A primera hora de la mañana del lunes, una comitiva policial acompañó a la denunciante hasta el predio rural para que pudiera retirar sus prendas de vestir y elementos personales. Al ingresar al sector, el personal policial observó que el hombre se encontraba en el patio sosteniendo un arma de fuego de hombro, tipo fusil, con la cual se efectuó un disparo en la zona del cráneo ante los uniformados.

El personal policial procedió a brindarle los primeros auxilios y convocó una ambulancia del hospital local para su traslado. El hombre ingresó al Hospital Zonal de Esquel, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, pronóstico reservado y bajo custodia policial.

Al inspeccionar los alrededores del predio, las autoridades se dirigieron a la vivienda del vecino de 69 años para constatar su estado. En el interior de la casa, la policía halló el cuerpo sin vida del hombre con heridas de arma de fuego, determinando que el agresor lo había matado antes del arribo de la comitiva.

EBW