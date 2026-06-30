La Patagonia entra al freezer y hay lugares donde el termómetro podría caer hasta los -15°C

La irrupción de aire polar ya empezó a sentirse en distintos sectores de la Patagonia y este martes marca el inicio de las jornadas más frías previstas para la Comarca Andina y zonas cercanas. Tras los primeros avisos difundidos durante los últimos días, el panorama comienza a tomar forma y el descenso térmico previsto se instala ahora sobre el territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el ingreso de una masa de aire de origen antártico se extenderá hasta el viernes 3 de julio, con un marcado desplome de temperaturas que primero afectará al sur argentino y luego avanzará hacia el centro y norte del país.

Cómo se sentirá el frío en la Comarca Andina

Para la zona, el pronóstico anticipa mínimas entre los -5 °C y los -10 °C, mientras que las máximas apenas se moverán entre los 0 °C y los 5 °C, dependiendo de la nubosidad y el comportamiento del viento.

Aunque todavía existe incertidumbre respecto de las precipitaciones, los modelos indican una baja probabilidad de lluvias o nevadas aisladas.

Más allá de los números, el impacto se verá en situaciones cotidianas. Las primeras horas del día podrían presentar formación de hielo sobre calles y rutas, una condición que suele complicar la circulación y exigir mayor atención al volante.

En sectores del interior patagónico y zonas de meseta, el escenario puede ser todavía más riguroso. Los informes nacionales advierten que algunas áreas podrían registrar valores inferiores a los -15 °C durante el avance del sistema de aire polar.

Recomendaciones para atravesar las jornadas más frías

Ante este escenario, especialistas aconsejan proteger instalaciones expuestas al congelamiento, especialmente cañerías y conexiones de agua. También se recomienda reforzar el abrigo, prestar atención a niños y adultos mayores y resguardar a mascotas y animales expuestos al frío.

Quienes deban circular durante las primeras horas del día también deberían considerar posibles sectores con hielo acumulado sobre la calzada.

La Patagonia será la primera en atravesar este pulso de aire antártico, pero el fenómeno continuará desplazándose durante las próximas jornadas hacia otras provincias del país. En la Comarca Andina, mientras tanto, el invierno empieza a mostrar su cara más dura.

O.P.