Caporales Virgen de Urkupiña se lució en el aniversario del Barrio 28 de Junio

El barrio 28 de Junio de Esquel celebró su 45° aniversario con una propuesta cultural que atrapó la atención de todos los vecinos. La danza de los caporales se destacó por su brillo, color y energía a través de la presentación del grupo local Caporales Virgen de Urkupiña, que aportó un momento cargado de música, ritmo y tradición de origen boliviano.

La propuesta llamó la atención del público por su gran despliegue artístico. El grupo contó con el acompañamiento especial del profesor Romano, oriundo de Jujuy y director de la comparsa folclórica Revelación Caporal, quien actualmente reside en Esquel y compartió su experiencia sobre el sentido cultural de esta expresión.

"Es un grupo maravilloso y cada ensayo fue un placer dar clases. Amo enseñar y transmitir lo que sé, con la esperanza de que ellos puedan seguir este camino", expresó entusiasmado el profesor Romano durante la jornada de festejos.

Por su parte, Mario Llampa, referente del grupo, explicó que Caporales Virgen de Urkupiña nació hace aproximadamente un año en Esquel con el objetivo claro de difundir esta danza y sus profundas raíces afrobolivianas.

En ese sentido, Romano detalló el significado cultural y el simbolismo de sus personajes, cuyos trajes son confeccionados artesanalmente en Bolivia. El macho caporal evoca en sus cascabeles las antiguas cadenas de los esclavos afrodescendientes, la macha caporal representa la fuerza, la simpatía y la sensualidad de la mujer en igualdad con el hombre, y la cholita simboliza la identidad y la elegancia dentro del baile.

Las integrantes del grupo destacaron el enorme trabajo previo que implica cada presentación, coordinando ensayos, maquillaje, peinado y vestuario. Para quienes quieran sumarse, el grupo ensaya en la ciudad los martes y jueves de 19 a 21 en el quincho de SITRAVICH, y los viernes de 19 a 22 en la sede del barrio Ceferino.

EBW