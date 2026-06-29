Natatorio Yrigoyen: un espacio inclusivo que nació del amor familiar y se convirtió en un multiespacio acuático

El Natatorio Yrigoyen es un espacio que combina el deporte, el bienestar y la inclusión en la ciudad. Laura Ibañez, responsable del lugar, relató que el proyecto se inició como un emprendimiento familiar para responder a una necesidad de su hijo con autismo. Con el tiempo, el proyecto creció y hoy cuenta con un equipo de más de diez profesores.



"Natatorio Yrigoyen empezó siendo un emprendimiento familiar, hoy tenemos muchísimas personas que asisten. Nosotros en Natatorio Yrigoyen nos enfocamos principalmente en clases de pileta desde bebés, que son matronatación, hasta natación para adultos que vienen a aprender a nadar. Aquellas personas que muchas veces, viste, cuando van al lago meten sólo los pies porque les da miedo, bueno, esa gente sale nadando de Natatorio Yrigoyen", detalló Ibañez.



El complejo está adaptado para que todos puedan disfrutar del agua en un entorno seguro. "Algo que es muy importante, que es a lo que apostamos muy fuerte dentro del natatorio, es a la accesibilidad para la discapacidad. Nosotros contamos con accesibilidad no sólo motriz, con rampas, con los baños adaptados, sino que además también tenemos regulación de toda la parte sensorial de las personas, que es bajar las luces, trabajamos mucho con los sonidos bajos", explicó.



El origen del natatorio está profundamente ligado a su historia familiar y a la búsqueda de bienestar. "Natatorio Yrigoyen surge ante una necesidad familiar nuestra, nosotros tenemos un hijo con autismo, entonces nos dimos cuenta que los días que él iba a pileta no necesitaba tomar medicación para regularse, el agua lo regulaba de forma natural. Entonces nosotros pensamos, bueno, al fondo del patio teníamos terreno, dijimos hagamos una pile para que Bruno pueda estar regulado todos los días sin necesidad de tener que tomar químicos tan fuertes", compartió la dueña.



Ubicado al fondo de Avenida Yrigoyen 565, el complejo climatizado incorporó recientemente la modalidad de natación libre con reserva privada, así como jornadas de spa y fiestas en la piscina para celebrar cumpleaños de una manera diferente. "La idea es poder seguir creciendo, siempre apuntamos a más y yo creo que emprender tiene que ver con esto, con seguir soñando, con soñar en cosas mejores para todos y Natatorio Yrigoyen nos dio esa posibilidad de crecer como familia, crecer como emprendimiento", concluyó. Para realizar consultas o reservas, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 2945-596270.

EBW