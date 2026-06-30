Municipio evalúa la situación de un sector de la avenida Yrigoyen

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, se refirió al estado de la traza de la avenida Yrigoyen en su parte alta y confirmó que "se ha notificado hace 15 días atrás el vecino para ver cuál era la situación". El jefe comunal explicó que el lote cuenta con un alambrado de hace un tiempo largo y aclaró que no es la misma traza que existe ahora, ya que se angosta en ese sector. Respecto a las alternativas, manifestó que "tiene la obligación de abrir ese lugar y dejarlo libre porque es una calle cedida", fundamentando este requerimiento en que "eso es lo que nos dicen los planos que están presentados acá en el municipio".

Por su parte, la presentación efectuada por vecinos de la ciudad señala que un tramo de la mencionada arteria figura formalmente como espacio público en los registros catastrales. Según manifiestan, actualmente dicho sector se encuentra comprendido dentro de un perímetro cercado que pertenece a una propiedad vinculada a un funcionario de la provincia. Los residentes compartieron su inquietud por la necesidad de una pronta intervención por parte de los organismos municipales y de las autoridades correspondientes para esclarecer los límites territoriales. Asimismo, expresaron su mirada respecto a la aplicación de las normativas de ordenamiento urbano, con la expectativa de que se actúe con la misma celeridad que en otras situaciones vinculadas al uso de espacios en la localidad.

EBW