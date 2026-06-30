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Por Redacción Red43

Llegó la nieve: Se desató una intensa nevada en Esquel y la ciudad se tiñe de blanco

Esquel se tiñe completamente de blanco tras el temporal que se desató este mediodía. Los densos copos transforman el paisaje urbano y regalan un espectáculo natural imponente para disfrutar 
Por Redacción Red43

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El invierno golpea con fuerza en la región cordillerana. Alrededor de las 13:00 de este martes, una copiosa e intensa nevada comenzó a desatarse sobre Esquel, cubriendo de blanco las calles, veredas y techos en cuestión de minutos. El fenómeno se desarrolla de forma muy densa, provocando una rápida acumulación de nieve que ya modifica por completo el tránsito y el paisaje urbano.

 

 


Este frente frío, que se venía anunciando con un marcado descenso de la temperatura en las últimas horas, finalmente se consolidó pasado el mediodía para regalarle a los vecinos la postal invernal más ansiada de la temporada. La caída de nieve transcurre con mucha fuerza y de manera sostenida, devolviéndole a la ciudad esa magia única que tanto caracteriza a nuestra cordillera en esta época del año.

 

 

El manto blanco sigue sumando centímetros minuto a minuto en el casco céntrico y muestra una densidad aún mayor en los barrios más altos, ofreciendo un espectáculo natural imponente para disfrutar desde la ventana con un buen café o unos mates.

 

 

 


El equipo de RED43 ya está registrando las mejores postales de este inicio de temporal para compartirlas en todas nuestras plataformas.

 

 

 

F.P

 

 

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