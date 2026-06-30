El gobernador inauguró la habilitación del gas en Valle Chico

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, estuvo presente en Valle Chico inaugurando la esperada puesta en funcionamiento de la obra de gas, una habilitación buscada y trabajada desde hace más de una década.



“Estamos hablando de familias que hace muchos años están esperando algo tan básico, indispensable como es el acceso al gas, y la verdad que detrás de estas factibilidades hay un trabajo enorme donde se empalmó el Gasoducto Cordillerano con el San Martín, donde pudimos traer las plantas compresoras, que eran obras que son obras que no se ven, son obras que están en el sur de nuestra provincia, pero que permiten que más de 12.000 familias en nuestra cordillera tengan acceso al gas”, explicó el mandatario en un frio mediodía, justo minutos antes de la primera nevada del invierno.



El paso al gas es una apuesta que el gobernador marcó con claridad: “La idea es erradicar poco a poco el plan calor, y que sea un verdadero acto de justicia, porque hoy los sectores más vulnerables pagan más, hasta 5 veces más para calefaccionarse que quienes tienen acceso al gas”.



El gobernador marcó que la obra no termina acá: “Hoy son 108 familias, pero van a ser muchas más, de hecho ahora Matías va a tener una reunión para un loteo que se va a hacer también acá en este barrio para docentes, policías y agentes de salud, que ya tienen los servicios, y eso permite hasta planificar la ciudad de otra manera. La verdad que un orgullo enorme, y sobre todo trabajar con la transparencia, con el empuje, con las ganas que le pone Matías, que yo no recuerdo otra época donde él haya tenido tantas obras. Y esto sucede justamente porque se demuestra que el esfuerzo de los contribuyentes, quienes pagan impuestos, se ven en resultados reales, tangibles”.



Torres celebró los avances en Esquel: “Y eso también hay que decirlo. Hoy hay una administración municipal que desde las provincias nos da la garantía total de que las cosas se van a hacer y se van a hacer bien”.



SL