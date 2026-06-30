Carta Orgánica de Esquel: "un debate que yo creo que es válido"



El debate sobre la Carta Orgánica de localidades de como Esquel, es un tema sobre el que el gobernador Ignacio Torres fue consultado durante su visita a Valle Chico en el marco de la habilitación de la obra de gas.



“Lo están impulsando a los intendentes, hay un debate que yo creo que es válido, que tiene que ver con la autonomía de los municipios, que los municipios decidan su forma de elegir a sus representantes. Y en ese sentido me parece válido que la discusión se dé en el ámbito de la legislatura”, explicó el gobernador.



Durante este mediodía, acompañado por el intendente Matías Taccetta, Torres expresó: “Yo le di libre accionar a todos los diputados, pero también está el compromiso de avanzar en las cartas orgánicas que tienen que tener los municipios. Y en ese sentido Matías también está trabajando para reflotar esa deuda pendiente para Esquel, y es lo que tienen que hacer todos los municipios que hoy no tienen carta orgánica”.



El rol de dicha herramienta, según el gobernador: “Eso te da la autonomía para poder definir de qué manera elegir a sus representantes y que no sea una imposición del gobierno provincial”.



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