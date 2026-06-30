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Por Redacción Red43

Carta Orgánica de Esquel: "un debate que yo creo que es válido"

El gobernador expresó que el debate sobre esta herramienta da "autonomía para poder definir de qué manera elegir a sus representantes y que no sea una imposición del gobierno provincial”.
Por Redacción Red43

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El debate sobre la Carta Orgánica de localidades de como Esquel, es un tema sobre el que el gobernador Ignacio Torres fue consultado durante su visita a Valle Chico en el marco de la habilitación de la obra de gas.

 


“Lo están impulsando a los intendentes, hay un debate que yo creo que es válido, que tiene que ver con la autonomía de los municipios, que los municipios decidan su forma de elegir a sus representantes. Y en ese sentido me parece válido que la discusión se dé en el ámbito de la legislatura”, explicó el gobernador.

 


Durante este mediodía, acompañado por el intendente Matías Taccetta, Torres expresó: “Yo le di libre accionar a todos los diputados, pero también está el compromiso de avanzar en las cartas orgánicas que tienen que tener los municipios. Y en ese sentido Matías también está trabajando para reflotar esa deuda pendiente para Esquel, y es lo que tienen que hacer todos los municipios que hoy no tienen carta orgánica”.

 


El rol de dicha herramienta, según el gobernador: “Eso te da la autonomía para poder definir de qué manera elegir a sus representantes y que no sea una imposición del gobierno provincial”.

 


SL 
 

 

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