-1°
° -10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 30 de Junio de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Argentina
30 de Junio de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Tristeza en el rock: murió Daniel Melingo, solista y parte clave de Los Twist y Los Abuelos De La Nada

La sorpresiva noticia se conoció este mediodía. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años. Su carrera inició en la escena underground porteña durante la última dictadura militar y alcanzó notoriedad a comienzos de los años 80 al integrar Los Abuelos de la Nada y más tarde por ser uno de los fundadores de Los Twist.

 

Melingo, que desde hace varios años se volcó al mundo del tango, se encontraba en plena actividad musical y pronto a lanzar un nuevo disco. Por el momento, no se conocen las causas de muerte pero se informó que fue encontrado en el interior de su casa por uno de sus hijos.

 

Durante su etapa volcada al rock, Melingo combinó una sólida formación académica en los conservatorios López Buchardo y Manuel de Falla con la rebeldía de la primavera democrática.

 

A comienzos de los 80, se incorporó a la histórica formación de Los Abuelos de la Nada, donde dejó su marca con "Chalamán", un clásico del reggae local. Casi en paralelo, fundó junto a Pipo Cipolatti la banda Los Twist, inyectando humor, desparpajo y ritmos retro al circuito nocturno porteño. Además, su versatilidad técnica lo llevó a integrar la mítica banda de Charly García durante la grabación del célebre álbum Piano Bar (1984).

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Investigan la muerte de un vecino y el ataque a una mujer en Costa del Lepá
2
 Preocupación en Esquel por demoras en la renovación del Certificado Único de Discapacidad
3
 Decomiso de carne en Esquel
4
 Natatorio Yrigoyen: un espacio inclusivo que nació del amor familiar y se convirtió en un multiespacio acuático
5
 Chocaron un auto y una camioneta sobre la Ruta 40
1
 El gobernador inauguró la habilitación del gas en Valle Chico
2
 La Patagonia entra al freezer y hay lugares donde el termómetro podría caer hasta los -15°C
3
 Tristeza en el rock: murió Daniel Melingo, solista y parte clave de Los Twist y Los Abuelos De La Nada
4
 Torres se reunirá con Santilli: “Voy con una listita de temas”
5
 Esquel: la Policía Federal realizará un acto en homenaje a los caídos en cumplimiento del deber
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -