Tristeza en el rock: murió Daniel Melingo, solista y parte clave de Los Twist y Los Abuelos De La Nada

El músico, multiinstrumentista y poeta Daniel Melingo murió a los 68 años. Su carrera inició en la escena underground porteña durante la última dictadura militar y alcanzó notoriedad a comienzos de los años 80 al integrar Los Abuelos de la Nada y más tarde por ser uno de los fundadores de Los Twist.

Melingo, que desde hace varios años se volcó al mundo del tango, se encontraba en plena actividad musical y pronto a lanzar un nuevo disco. Por el momento, no se conocen las causas de muerte pero se informó que fue encontrado en el interior de su casa por uno de sus hijos.

Durante su etapa volcada al rock, Melingo combinó una sólida formación académica en los conservatorios López Buchardo y Manuel de Falla con la rebeldía de la primavera democrática.

A comienzos de los 80, se incorporó a la histórica formación de Los Abuelos de la Nada, donde dejó su marca con "Chalamán", un clásico del reggae local. Casi en paralelo, fundó junto a Pipo Cipolatti la banda Los Twist, inyectando humor, desparpajo y ritmos retro al circuito nocturno porteño. Además, su versatilidad técnica lo llevó a integrar la mítica banda de Charly García durante la grabación del célebre álbum Piano Bar (1984).