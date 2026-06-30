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Torres se reunirá con Santilli: “Voy con una listita de temas”

El gobernador Ignacio Torres se refirió al trato de la provincia con Diego Santilli, nuevo Jefe de Gabinete.
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio Torres se refirió al trato de la provincia con Diego Santilli, nuevo Jefe de Gabinete anunciado recientemente.

 


Desde Valle Chico, Torres recordó: “La relación yo la tengo hace muchísimos años con él. Una cosa es el Ministerio de Interior y otra cosa es como Jefe de Gabinete”. 

 


Este jueves, se reunirá a negociar: “Yo ya le dije, el jueves estoy ahí, voy con la listita de temas que tenemos trunco, y ahora que tenés la lapicera, que salgan. Así que ahí tenemos temas que son importantes para él también, Legua 7, algunas obras nacionales, que viene medio lento el tema de los giros, que eso lo pudimos destrabar en el marco del convenio de compensación”.

 


Entre esos temas a debatir, están algunos que competen directamente a Esquel: “Soy optimista de que va a poder ser mucho más ágil algunas cuestiones institucionales que necesitamos avanzar. Entre otras cosas, el Aeropuerto de Esquel, que también hay un compromiso, que, si bien ya se licitó, se va a adjudicar ahora y empieza la obra después de la veda invernal, es importante que empiece y termine, que no quede trunca”.
 

 

SL

 

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