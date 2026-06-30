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30 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chocaron un auto y una camioneta sobre la Ruta 40

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1899, en la localidad de El Hoyo, y demandó la intervención de bomberos, personal de salud, Policía y Seguridad Vial.
Por Redacción Red43

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Un auto y una camioneta protagonizaron una colisión durante la tarde del viernes sobre la Ruta 40, a la altura del kilómetro 1899, en cercanías de Paseo del Río, en la localidad de El Hoyo.

 

El hecho fue reportado alrededor de las 18.40 a los Bomberos Voluntarios de El Hoyo, que realizaron el toque de sirena y despacharon dos unidades hacia el lugar.

 

Al arribar, el personal constató que se trataba de un choque entre ambos vehículos y que en el sector ya se encontraban trabajando efectivos policiales y agentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes mantenían resguardada la escena y organizaban la circulación sobre la ruta.

 

 

Los bomberos llevaron adelante tareas de aseguramiento del vehículo y asistencia a las personas involucradas, que no presentaban lesiones como consecuencia del impacto.

 

Posteriormente, se colaboró con la limpieza de la cinta asfáltica para permitir la normalización del tránsito.

 

Del operativo también participaron personal de salud, Policía y agentes de Seguridad Vial. 

 

 

O.P.

 

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