Asesinato en Costa de Lepá: el implicado tenía denuncias por violencia y por amenazas con armas

El comisario Hugo Melipil explicó detalles sobre la compleja trama de violencia que escaló en la vecina localidad de Costa de Lepá, donde tomó intervención la comisaria de Gualjaina.



La comisaría tomó conocimiento primero de una denuncia, explicó Melipil: “denuncia de lesiones y amenazas agravadas en el contexto de violencia de género que se radicó por ante la comisaría Gualjaina esto sucede en un horario posterior al mediodía, ahí ya toma intervención el personal informado de aquella dependencia”.



Luego de ese hecho, una segunda situación: “una persona de sexo masculino de unos 40 años de edad que se había auto lesionado con un disparo de arma fuego en la zona craniana, esto obviamente derivó con una intervención inmediata en la escena del hallazgo de la gente de salud pública del hospital rural de aquella localidad y finalmente el último episodio que sería el más lamentable, el hallazgo de una persona de sexo masculino también mayor de 60 años de edad fallecida a consecuencia de un disparo también en la zona del cráneo”.



El caso de homicidio fue caratulado por la Comisaria local: “se ha constituido en la escena de los hechos junto a un equipo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a raíz de esta denuncia que hace una vecina al haber sufrido cuestiones contextualizadas en una violencia de género”.



En este marco de la violencia que se ejercía sobre la víctima, se pudo determinar que esta persona que hoy se encuentra hospitalizada en estado reservado “era una persona muy celosa, no la dejaba tener una vida social digamos y casualmente ya se había dado una situación donde esta mujer sale a un centro comercial a hacer algunas compras de algunas necesidades del domicilio y a la vuelta se genera toda esta situación de violencia que termina denunciando”.



Los celos estaban dirigidos también a un vecino: “es una persona mayor de 60 años y conforme todo el avance de la pesquisa y análisis del lugar de hecho y demás cuestiones, a muy altas horas desde la madrugada se ha podido determinar de que esta persona fue y atacó al vecino por eso se lo termina ejecutando a través de un disparo con un arma de un grueso calibre”.



El implicado está hospitalizado en Cholila, y su relación databa de unos pocos meses: “inicio una relación normal digamos después con el paso fue tomando estos ribetes”, pero se supo los antecedentes del joven: “lamentablemente tenemos que decir que si tenía antecedentes de este tipo, la referencia de una persona oriunda de Cholila y casualmente en aquella zona había sido denunciado ya por una expareja e incluso esta policía le había hecho allanamiento en el domicilio que ocupaba en esa zona, pero en ese caso no se encontró ningún arma de fuego tal como se había denunciado en ese momento”.



En el lugar de los hechos, fueron secuestradas el arma tanto que se utilizó para la autolesión como también el arma que se presuma que se utilizó para ejecutar al vecino que fue encontrado sin vida en su domicilio: “Estamos hablando de ambos casos, un arma de puño y un arma de larga, de grueso calibre, también se encontró mucha cantidad de municiones de diferentes calibres y otras cuestiones que hacen a la investigación propia de este tipo de casos”.



SL

