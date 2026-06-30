"Vamos a poder vivir bien"

El agradecimiento de una vecina que esperó 4 años tener gas para “dejar de comprar leña” y tener agua caliente para ella y sus hijos.



Durante la habilitación del servicio de gas para Valle Chico, trabajo que será puesto en marcha para las 108 familias que allí se disponen, una esperada gestión, los vecinos y vecinas que allí viven celebraron y agradecieron a las autoridades previo a la primera nevada del invierno.



Una de ellas hizo manifiesta su historia y felicidad: “Hoy se hizo presente el gobernador y el señor intendente esta promesa hace cuatro años que nosotros estamos luchando para tener gas y para que cambie todo para nuestra vida, de nuestros hijos”.



A partir de ahora, cambia la dinámica del hogar: “para no andar comprando leña y todas esas cosas. Ya se nos va a hacer más feliz la vida porque vamos a tener agua caliente también. Y bueno, gracias al señor gobernador y al señor intendente”.



El gas será no solo un beneficio para la vida cotidiana, sino una herramienta de trabajo: “Muchas mujeres, somos muchas mamás solteras, con el gas por lo menos ahora va a salir una salida laboral para mí, pues yo soy panadera y voy a poder hacer mi producto y vender acá en el barrio. Entonces, no solamente esto de la calefacción, sino que también sale una posibilidad para que la gente se la pueda rebuscar”.



SL

