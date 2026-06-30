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Por Redacción Red43

Torres analiza el marco normativo para la llegada de un hub de Inteligencia Artificial: "más y mejor trabajo, si no, no sirve"

“Hay interés, hay un potencial enorme”, explicó el gobernador Ignacio Torres al ser consultado sobre la posible llegada de inversiones en esta área tecnológica que esta en alza en el mundo.
Por Redacción Red43

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El Gobierno de Chubut busca posicionar a la provincia como un hub internacional de centros de datos para Inteligencia Artificial. 

 


El proyecto, es diseñado por Ingenieros Argentinos Asociados, y busca aprovechar las ventajas competitivas de la Patagonia para atraer inversiones privadas.

 


“Hay interés, hay un potencial enorme”, explicó el gobernador Ignacio Torres al ser consultado sobre ese eje, en su visita a Esquel para dar inicio al funcionamiento del gas en Valle Chico: “Yo lo que plantee y lo planteé con el equipo es, queremos saber bien de qué se trata primero, queremos saber bien en qué contexto sean las inversiones, cuánto es el dinero que se invierte, cuánto es el trabajo intensivo que se genera y cuáles son las necesidades obviamente para poder tener una ventaja comparativa con el resto de las provincias”, detalló.

 


La propuesta no es solo para Chubut, por lo que el gobernador especificó: “es una puja, estamos hablando de la Patagonia, sobre todo por el clima frío, pero puede ser una gran oportunidad”.

 


En ese relevamiento, Torres puntualizó ser cauto: “lo que no podemos hacer es cometer los errores que se cometieron en el pasado, tenemos que prepararnos para tener un marco normativo que nos blinde y que nos dé las mejores herramientas para hacer de esas inversiones más y mejor trabajo, si no, no sirve”.

 


SL
 

 

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