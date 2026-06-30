¿Habrá nieve en las rutas de la región? Las tareas de mantenimiento, en marcha

El Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional reportó en la tarde de hoy distintas puntualidades en torno al temporal de frio y nieve esperado.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez, explicó que el trabajo conjunto de su área con Vialidad Provincial y Nacional están monitoreando constantemente las condiciones y necesidades para el tránsito en la región.

La Ruta N 40 tramo Esquel - Leleque, durante esta tarde tuvo un camión barrenieve de Vialidad Nacional recibe la carga de sal y realiza distribución sobre la ruta.



Calzada resbaladiza con nieve en sectores. Banquinas inestables con barro y nieve. Nevando en tramos. Visibilidad reducida en sectores.

Con la llegada del fenómeno de El Niño, nuestra región se anticipa con "lluvias, nieve no", detalló. Si estará presente el frio durante este invierno, por lo que se trabajará específicamente en las tareas para el hielo en las calzadas.

En tanto que el segundo parte de rutas del Plan Invernal de Vialidad Nacional, informó el estado de diferentes tramos desde las 16:40 horas:

Ruta N° 3 tramo Garayalde - Salamanca - acceso norte a Comodoro Rivadavia: calzada húmeda por riego con sal, resbaladiza con escarcha en sectores.

Banquinas inestables con barro y nieve. Viento. Equipos de Vialidad Nacional realizan distribución de sal.



La recomendación es siempre transitar con extrema precaución

Ante el marcado descenso de las temperaturas previsto para las próximas horas, el organismo provincial pidió extremar las precauciones al circular por las rutas y recordó que el horario más seguro para viajar es entre las 10 y las 18 horas.



La Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut emitió una advertencia para quienes deban transitar por las rutas de la provincia durante las próximas horas, debido al intenso descenso de las temperaturas que podría generar la formación de hielo sobre la calzada.



Desde el organismo solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, ya que las bajas temperaturas podrían provocar sectores con hielo, aumentando el riesgo de siniestros viales.



Asimismo, recomendaron planificar los viajes y, siempre que sea posible, realizarlos en horario diurno, entre las 10:00 y las 18:00, cuando las condiciones suelen ser más favorables.



Entre las recomendaciones difundidas por Protección Ciudadana se encuentran consultar el pronóstico y el estado de las rutas antes de salir, informar el destino y el horario estimado de llegada, llevar abrigo, linterna, agua, baterías, alimentos calóricos y cadenas para nieve.



También aconsejaron evitar salir durante temporales, salvo en casos de extrema necesidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras bruscas.



Las autoridades recordaron que, durante la temporada invernal, es fundamental conducir con responsabilidad y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.



Aquí podrás encontrar la información de todas las rutas nacionales en la provincia: www.argentina.gob.ar/rutasnacionales Ver menos