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Por Redacción Red43

Torres firmó nuevas obras para Esquel por más de $1.700 millones

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres rubricó, junto al intendente Matías Taccetta, convenios para el playón deportivo “Chanico Navarro” y el “Parque Lineal Medardo Morelli”.
Por Redacción Red43

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El gobernador Ignacio “Nacho” Torres firmó junto al intendente Matías Taccetta dos convenios para el reacondicionamiento y terminación del playón deportivo “Chanico Navarro” y para la ejecución de la obra “Parque Lineal Medardo Morelli”. Además, presentó una nueva motoniveladora que se incorporará al parque vial municipal. “En un momento tan complejo como este, se están dando soluciones”, destacó el mandatario provincial.

 

En el marco del Plan de Infraestructura Gobernador Galina, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres firmó este martes en Esquel el inicio de nuevas obras para la ciudad por una inversión superior a los 1.700 millones de pesos. A ello se suma la incorporación de una nueva motoniveladora para el municipio, adquirida con una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

 

Durante el acto, realizado en la Municipalidad de Esquel, Torres suscribió junto al intendente local, Matías Taccetta, un convenio por 970 millones de pesos para el reacondicionamiento y la terminación del playón deportivo “Chanico Navarro”, y otro por más de 793 millones de pesos destinado a la ejecución de la obra “Parque Lineal Medardo Morelli”.

 

Soluciones en un momento complejo

 

“En el marco del Plan Galina, cuando se administra bien, con austeridad y responsabilidad, las cosas suceden. Cuando no se roban la plata, la plata alcanza para hacer estas obras tan importantes. Incluso en un momento tan complejo como este, se están dando soluciones”, remarcó el gobernador tras la firma de los convenios, y sostuvo que estas obras “también son importantes para recuperar la confianza en los municipios y en las instituciones”.

 

En ese sentido, destacó “el poder trabajar con un intendente como Matías, que da respuestas, trabaja de manera transparente y es garantía de que las cosas se van a hacer bien. Eso me da plena tranquilidad y por eso también estamos ejecutando muchas obras en Esquel”, expresó.

 

Asimismo, Torres adelantó que “hay muchas obras más para la ciudad” y explicó que “muchas veces son las que no se ven, pero son necesarias. Vamos a tener el orgullo, en Chubut, de contar con la primera autovía nacional financiada con recursos propios, que es la doble vía Trelew-Puerto Madryn. También está contemplada la Ruta 40 e incluso la avenida principal de Esquel. Queremos iniciar rápidamente, después de la veda, para empezar a tirar asfalto”, anunció.

 

Finalmente, el mandatario provincial señaló que a este conjunto de obras se suman “obras de gas, obras de agua, viviendas para docentes, agentes de salud y también para policías. Además, tenemos 50 viviendas para familias de clase media que ya están en ejecución y que en dos o tres meses van a estar finalizadas. La verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando en conjunto con el municipio”, concluyó.

 

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