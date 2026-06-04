Anuncio de prácticas remuneradas para personas con discapacidad en Esquel

La Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Paula Botto, detalló las políticas de inserción laboral que se coordinan actualmente en la ciudad. Al respecto, la funcionaria remarcó que "la Oficina de Empleo está funcionando con un programa muy activo, en el cual se acompaña desde el registro de los perfiles que se ofrecen". En este sentido, destacó la vinculación directa con el sector privado local y señaló que "se hace contacto con las empresas también".

Asimismo, Botto hizo hincapié en el acompañamiento personalizado que reciben quienes asisten a las dependencias municipales en busca de oportunidades de trabajo, aclarando que "se acompaña a los jóvenes a realizar su currículum si no lo tienen".

En cuanto a las novedades para el sector, la subsecretaria confirmó el lanzamiento de un nuevo esquema de inclusión en los comercios locales. Sobre esto, anunció que "acabamos de recibir la confirmación de un programa que se llama Promover", y especificó que "es un programa específico para personas con discapacidad, mediante el cual siete personas de nuestra localidad van a empezar a hacer una práctica remunerada en tres comercios".

Finalmente, la funcionaria valoró el impacto de esta medida tanto para la formación individual como para la comunidad, expresando que "la verdad que es una buena noticia". Además, destacó la relevancia de la experiencia técnica adquirida en el puesto, concluyendo que "más allá de que si después la persona se inserta formalmente o no en el comercio donde desarrolla la práctica, el hecho de tener una práctica durante seis meses ya es una formación muy importante".

EBW