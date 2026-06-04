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04 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: los "Juegos Comunales" son ley y garantizan el acceso al deporte en el interior

La nueva ley garantiza el acceso al deporte y la salud en todo el interior provincial, asegurando la continuidad de un programa que ya integra a más de 3.500 chubutenses.
Por Redacción Red43

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