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Por Redacción Red43

Vuelos Córdoba-Esquel: el servicio se reactivará después del Mundial

Matías Taccetta explicó que, tras la interrupción de julio por falta de aviones, el servicio volverá a estar disponible durante agosto, septiembre y octubre.
Por Redacción Red43

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En relación a la conectividad aérea entre Esquel y la provincia de Córdoba, el intendente Matías Taccetta brindó detalles sobre el cronograma previsto para el segundo semestre del año. Tras la pausa operativa durante el mes de julio, el servicio retomará su operatividad de forma regular a partir de agosto.

 

El jefe comunal aclaró que la interrupción del servicio durante el próximo mes responde a una decisión operativa de Aerolíneas Argentinas. "No se pudo porque la gente de Aerolíneas prioriza el Mundial, gran parte de sus aviones van a estar viajando al Mundial y tiene un problema de disponibilidad de aviones", explicó.

 

De esta manera, el restablecimiento de la ruta está sujeto a la liberación de las unidades afectadas a la logística del torneo internacional. "Estamos muy esperanzados, es el segundo año que conseguimos el vuelo Córdoba-Esquel", sostuvo el intendente, subrayando la importancia de esta ruta para los vecinos que cuentan con familiares estudiando en Córdoba.

 

Una vez superada la instancia del Mundial, el servicio volverá a operar con su cronograma habitual entre agosto y octubre. Sobre la frecuencia semanal, Taccetta confirmó el esquema: "Viene los jueves y los lunes sale de Esquel para Córdoba".

 

 

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