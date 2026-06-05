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05 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Finalizó la capacitación sobre Península Valdés para guías y prestadores turísticos

Organizado por la Provincia y la Universidad del Chubut, el ciclo abordó temáticas que van desde el patrimonio marino hasta herramientas de comunicación turística.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, en conjunto con la Administración de Península Valdés y la Universidad del Chubut, llevó adelante durante todo el mes de mayo el Ciclo de Charlas de Actualización sobre el Área Natural Protegida Península Valdés, una iniciativa orientada a fortalecer la formación y actualización de conocimientos de los distintos actores vinculados al turismo y la conservación.

 

Las capacitaciones se desarrollaron en la sede Puerto Madryn de la Universidad del Chubut y convocaron a guías de turismo, prestadores turísticos, informantes turísticos, estudiantes, docentes, guardafaunas y guardaparques, consolidándose como un espacio de intercambio, capacitación y actualización permanente sobre el patrimonio natural y cultural del área protegida.

 

El ciclo comenzó con la charla “Los habitantes invisibles del intermareal”, a cargo de la doctora Hebe Mónica Dionisi, y continuó con la capacitación “De la comunicación a la experiencia: herramientas para guías turísticos”, brindada por la licenciada Andrea Criado.

 

Posteriormente, el doctor Alejandro Gatto (CESIMAR-CONICET) desarrolló la charla “Aves rapaces de Península Valdés”, mientras que el cierre estuvo a cargo del doctor Guillermo Gutiérrez con la exposición “Patrimonio marino y naufragios de Península Valdés”, completando así un recorrido temático que permitió profundizar distintos aspectos ambientales, culturales y turísticos del área natural protegida.

 

El cierre del Ciclo, que se realizó durante la última charla el día lunes 1 de junio, estuvo encabezado por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas de la Provincia, Nadia Bravo, junto a la gerente de la Administracion del Area Natural Protegida Península Valdés, Eugenia Vall.

 

Desde la organización destacaron el interés y la activa participación de más de un centenar de asistentes durante las cuatro jornadas, remarcando la importancia de generar espacios de formación continua que contribuyan al fortalecimiento de la calidad de los servicios turísticos, la interpretación ambiental y la conservación del patrimonio natural.

 

La propuesta formó parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut y la Administración de Península Valdés para promover la capacitación permanente y continuar fortaleciendo la calidad de la experiencia turística en uno de los destinos naturales más emblemáticos de la provincia.
 

 

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