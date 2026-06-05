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Por Redacción Red43

Cutral Co construye el monumento a Lionel Messi más alto del mundo

La ciudad de Cutral Co continúa con el montaje de la megaescultura dedicada a Lionel Messi, un proyecto proyectado para alcanzar los 26 metros de altura y consolidarse como el monumento al futbolista argentino más alto del mundo. 
Por Redacción Red43

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La ciudad de Cutral Co continúa con el montaje de la megaescultura dedicada a Lionel Messi, un proyecto proyectado para alcanzar los 26 metros de altura y consolidarse como el monumento al futbolista argentino más alto del mundo. La obra, situada frente a la Ruta Nacional 22, entre los kilómetros 1.332 y 1.333, se integra en una política pública orientada a convertir a la ciudad en una "sala de arte a cielo abierto" y fomentar el turismo de paso en la región.

 

El proyecto alcanzó recientemente una etapa fundamental tras la instalación del torso de la escultura. Asimismo, se completó el traslado y la colocación de la cabeza, una de las secciones más complejas y emblemáticas de la pieza.

 

Para el traslado de estos componentes de gran porte, se ejecutó un operativo logístico especial que involucró rutas provinciales y nacionales, contando con la colaboración del área de Energía de la cooperativa Copelco, cuyos operarios debieron elevar el cableado eléctrico para garantizar un tránsito sin incidentes.

 

 

La escultura representa al capitán de la selección argentina en una postura de celebración, alineándose con la identidad de Cutral Co como la "Capital Provincial de los Monumentos". Esta iniciativa ha captado el interés de medios internacionales, que siguen el progreso de la construcción. Se espera que el monumento, que busca convertirse en un punto de referencia para los viajeros y fanáticos en la Patagonia neuquina, sea instalado por completo durante el transcurso de 2026.




M.G

 

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