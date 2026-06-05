Esquel tendrá un viernes templado y mayormente nublado

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 5 de junio de 2026, la ciudad de Esquel tendrá condiciones climáticas estables aunque con cielo cubierto durante todo el día.

A pesar de la nubosidad predominante, se espera una jornada con temperaturas agradables para la época. Los registros térmicos comenzarán en los 15°C durante la madrugada, descendiendo levemente a los 14°C en la mañana. Sin embargo, la temperatura ascenderá progresivamente hasta alcanzar una máxima de 19°C durante la tarde, para luego estabilizarse en los 16°C hacia el cierre de la noche.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama es alentador para quienes deban realizar actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvias es mínima. El Servicio Meteorológico Nacional estima una probabilidad nula del 0% durante la madrugada y la noche, mientras que en los tramos de la mañana y la tarde este registro oscilará entre el 0% y el 10%.

Finalmente, el comportamiento del viento será moderado y constante en todas las franjas horarias, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 km/h. Su dirección predominante variará según el momento del día, rotando entre los sectores noreste, norte y este.



