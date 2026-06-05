Despacito: El invierno se acerca, pero todavía sin apuro

La primera semana completa de junio llega a su fin con un escenario que muchos aprovecharán para empezar a mirar planes, salidas y actividades al aire libre. En la Comarca Andina, el tiempo seguirá mostrando características típicas del otoño, aunque con diferencias entre el sábado y el domingo.

El viernes será una jornada estable y servirá como antesala de un fin de semana que, por ahora, no presenta fenómenos importantes.

Un viernes tranquilo para cerrar la semana

La jornada comenzará con temperaturas entre 4° y 5°, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará los 11°.

El viento seguirá siendo muy débil. Tampoco se esperan precipitaciones.

La nubosidad estará presente durante buena parte del día, aunque sin impedir algunos momentos más abiertos, especialmente durante las horas centrales de la jornada.

¿Qué puede pasar el sábado?

El sábado tendrá características similares en cuanto a temperatura. La mañana comenzará cerca de 1° y la tarde volverá a ubicarse alrededor de los 10°.

La principal diferencia aparece durante la segunda mitad del día. Existe una posibilidad de precipitaciones aisladas entre la tarde y las primeras horas de la noche, aunque por el momento no se observa un evento de gran magnitud.

Por eso, quienes tengan actividades programadas encontrarán una jornada mayormente aprovechable, pero con la conveniencia de seguir la evolución del tiempo durante la tarde.

Un domingo más frío y con mejores condiciones

El domingo aparece como el día más estable del fin de semana.

Las previsiones muestran una jornada sin lluvias, con intervalos de sol y nubosidad variable. La mañana será la más fría del período, con temperaturas cercanas a 0° e incluso valores levemente inferiores en algunos sectores de la Comarca Andina donde suele acumularse aire frío.

Durante la tarde la temperatura alcanzará los 10° y las condiciones favorecerán las actividades al aire libre.

Fin de semana de otoño

A medida que el invierno se acerca en el calendario, la Comarca Andina sigue transitando jornadas donde el abrigo resulta necesario durante las primeras horas, pero las tardes todavía permiten disfrutar del exterior.

El primer fin de semana de junio mantendrá esa lógica. Sin extremos, sin eventos importantes y con varias oportunidades para aprovechar los momentos más agradables del día.

O.P.