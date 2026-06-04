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04 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

La nueva licitación del casino exigirá reincorporar a parte de los trabajadores despedidos

Taccetta confirmó que el pliego incluirá una cláusula para sumar a gran parte de los empleados que perdieron su trabajo tras el cierre. También expresó preocupación por la falta de pago de sueldos e indemnizaciones.
Por Redacción Red43

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El intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó que avanza el proceso para la nueva licitación del casino de la ciudad y aseguró que una de las condiciones incluidas en el pliego será la incorporación de gran parte de los trabajadores que perdieron sus puestos laborales tras el cierre de la actividad.

Según explicó, el pliego licitatorio ya fue elaborado por las autoridades correspondientes y se encuentra próximo a ser puesto en marcha. "Una de las cláusulas contempla que se incorpore a gran parte de los empleados que han quedado sin trabajo", indicó.

Taccetta manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los ex trabajadores. "Todavía no han cobrado ni el último sueldo ni la indemnización. Sabemos que está todo judicializado, pero seguimos acompañando y colaborando con estas familias", señaló.

Respecto al futuro funcionamiento del casino, Taccetta indicó que aún resta conocer algunos detalles del pliego, especialmente en relación con el inmueble donde operará la nueva concesión. En ese sentido, explicó que desconoce si la empresa adjudicataria estará obligada a construir un nuevo edificio o si podrá desarrollar la actividad en un espacio alquilado.

Por último, recordó que el edificio donde funcionaba el casino pertenece a una empresa distinta de la que explotaba la concesión y aseguró no tener información sobre la situación actual del inmueble ni contacto con sus propietarios.

 

 

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