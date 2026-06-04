Abren inscripciones para una nueva edición del curso de restaurador forestal

La próxima semana abrirán las inscripciones para la segunda cohorte del curso de restaurador y restauradora forestal, una formación que nació en la Comarca Andina como respuesta a los incendios que afectaron amplias áreas de bosque en los últimos años. La capacitación comenzará el 7 de agosto y tendrá como sede el CEA 3 de Mallín Ahogado.

La información fue confirmada por Juan Pablo Acosta, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) Patagonia, quien detalló que la nueva edición contará con la participación de distintas instituciones educativas y organismos vinculados al trabajo ambiental y territorial.

Una propuesta que busca consolidarse

El curso de restaurador forestal tendrá su segunda cohorte luego de una primera experiencia que reunió a alrededor de cien participantes de distintos puntos de la Comarca Andina.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de formar personas capacitadas para intervenir en procesos de recuperación de áreas afectadas por incendios, manejo del bosque y prevención de nuevos focos.

Desde sus comienzos, la propuesta combinó instancias teóricas con prácticas de campo en sectores impactados por el fuego. Entre ellos se incluyeron zonas de Puerto Patriada, uno de los lugares que sufrió mayores daños durante los incendios registrados el último verano.

La intención de los organizadores es que la formación se transforme en una herramienta permanente para fortalecer el trabajo de restauración ambiental y generar conocimientos específicos vinculados al territorio cordillerano.

Quiénes organizan la capacitación

Según informó la UTT Patagonia, la nueva edición será impulsada de manera conjunta por el CEA 3 de Mallín Ahogado, la Escuela Agrotécnica 717 de Lago Puelo, el CET 23, el Hospital de El Bolsón y la propia organización.

Además, contará con el acompañamiento del Vivero del Servicio Forestal Andino de Mallín Ahogado, institución que participa en distintas tareas relacionadas con la producción de especies forestales y la recuperación de áreas degradadas.

Un oficio pensado para la restauración del bosque

Durante la primera edición, desde la UTT definieron al restaurador forestal como un nuevo oficio orientado a la recuperación de ecosistemas afectados por incendios y otras situaciones de degradación ambiental.

La formación aborda contenidos vinculados al manejo del bosque, restauración ecológica, producción de plantas nativas, prevención de incendios y trabajo territorial.

En paralelo, la organización impulsa la realización de un Congreso Forestal en la Comarca Andina previsto para noviembre, donde se prevé debatir políticas públicas vinculadas al manejo de los bosques y la restauración ambiental.

En este marco, la segunda cohorte del curso de restaurador forestal buscará dar continuidad a una experiencia que comenzó tras los incendios y que ahora apunta a consolidarse como una propuesta formativa estable en la Comarca Andina.

O.P.