Abigeato en Gobernador Costa: secuestraron ovinos durante una serie de allanamientos

En el marco de una investigación por presunto abigeato se realizaron una serie de allanamientos en la localidad de Gobernador Costa. Estas diligencias permitieron el secuestro de animales ovinos y otros elementos de interés para la causa.

La actuación se originó a partir de una denuncia radicada días atrás por un vecino de la localidad, lo que dio inicio a las tareas investigativas que derivaron en los procedimientos llevados adelante por la Policía del Chubut.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Gobernador Costa, con el apoyo de efectivos del D.I.R., la Sección Remonta y Veterinaria dependiente de la División Seguridad Rural de Trevelin, además de personal policial de las comisarías de José de San Martín, Tecka y Río Pico.

La causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal del Noroeste del Chubut, con asiento en la ciudad de Esquel, que continúa trabajando para esclarecer el hecho denunciado y determinar las responsabilidades correspondientes.

R.G