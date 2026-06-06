Plan Galina: anuncian la construcción de 42 viviendas y la ampliación del hospital en Esquel

El intendente Matías Taccetta acompañó este viernes al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la presentación oficial del Plan Provincial de Obra Pública “Gobernador Galina”, una iniciativa que contempla importantes inversiones en distintas localidades de la provincia y que prevé la ejecución de 12 obras estratégicas para Esquel.

El acto se desarrolló en Rawson y reunió a intendentes, funcionarios provinciales y representantes de diferentes organismos. En ese marco, se confirmó que Esquel será una de las localidades con mayor cantidad de proyectos incluidos en el programa, con obras vinculadas a servicios esenciales, salud, vivienda, energía, infraestructura deportiva y espacios comunitarios.

Entre las intervenciones anunciadas para Esquel se destacan la construcción del nexo cloacal para brindar soluciones definitivas a miles de familias de la zona sur; la ampliación de la Estación Transformadora Esquel Legua 7 para reforzar el servicio eléctrico; la construcción de 42 nuevas viviendas destinadas a soluciones habitacionales.

Asimismo, el plan contempla la ampliación del Hospital Zonal Esquel, incorporando nuevos servicios de Hemoterapia, Hematología, Oncología, Cuidados Paliativos y Pediatría, fortaleciendo así el sistema sanitario de toda la región cordillerana.

También se anunciaron obras para instituciones deportivas y sociales de la ciudad, entre ellas el Club Belgrano, la Asociación Española, el Club Slalom, el Club Andino, el Esquel Rugby Club, el Club San Martín y el Club de Arquería Andino Patagónico. Además, se prevé la modernización del Skatepark Municipal mediante la incorporación de nuevas estructuras modulares.

Taccetta valoró la decisión política del Gobierno Provincial de impulsar un plan de infraestructura de gran alcance y destacó que las obras anunciadas representan respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad.

“Quiero agradecer al gobernador Ignacio Torres por incluir a Esquel dentro de este importante plan de infraestructura que beneficiará directamente a nuestros vecinos. Son obras fundamentales para el crecimiento de la ciudad, para mejorar la calidad de vida de las familias y para seguir fortaleciendo servicios esenciales como el agua, la energía, la salud y el acceso a la vivienda”, expresó el intendente.

En esa misma línea, remarcó que “muchas de estas obras vienen siendo gestionadas desde el inicio de nuestra gestión y hoy vemos que comienzan a transformarse en realidades gracias al trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno Provincial”.

El mandatario municipal señaló además que estas inversiones se complementarán con otras obras delegadas que fueron gestionadas por la Municipalidad de Esquel ante el Gobierno del Chubut.

“Estas 12 obras forman parte de un plan muy importante para nuestra ciudad, pero además se sumarán las obras delegadas que hemos gestionado ante Provincia y que permitirán ampliar aún más la inversión pública en Esquel. Nuestro compromiso es seguir trabajando y gestionando para que cada barrio y cada sector de la comunidad pueda contar con mejores servicios e infraestructura”, afirmó.

Finalmente, Taccetta sostuvo que “este tipo de anuncios marcan un camino de desarrollo para toda la región y reflejan una visión de futuro que apuesta al crecimiento, la generación de oportunidades y el bienestar de los vecinos”.

