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06 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Los Fundamentalistas despiden al Indio Solari en Chubut

La presentación pactada para hoy en Comodoro Rivadavia corrió el riesgo de suspenderse por la triste noticia, pero los músicos comunicaron "va a ser difícil", pero darán su recital. Los detalles.
Por Redacción Red43

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La nueva misa ricotera de Los Fundamentalistas convocó a los fanáticos de la patagonia en un fin de semana pensado para el disfrute.

 

Pero la triste noticia de la muerte del líder fundador de esta formación, creada para presentar su carrera solista y tomando vuelo propio tras las complicaciones de la misma enfermedad, tomó por sorpresa a los músicos en su llegada a Comodoro Rivadavia.

 

Dicho recital congrega no solo a los fans de la localidad, sino que también muchos programan viajar a escuchar y encontrarse en lo que fue nombrado siempre como "misa ricotera" dónde ocurre "el pogo más grande del mundo" y se vuelve a escuchar en vivo la música no solo del Indio, sino también de Los Redonditos de Ricota.

 

Incluso ya hace años, el mismo Indio canta mediante pantallas grabadas para el espectáculo, ya que su voz y presencia, al estar afectada por el Parkinson, se lo impedía.

 

El comunicado oficial de la banda, compartido en la madrugada, confirma la presentación: "no va a ser fácil", detallan, agradeciendo al público, explicando que lo transmitirán en vivo online esta noche para que sea escuchado por los fanáticos atentos a la noticia y quedará así Chubut como parte de este momento histórico para la cultura musical nacional: "Te amamos, Indio", concluyeron.

 

Por si parte, el socio musical y creador de Los Redondos, Skay Beilinson, también tenía recitales anunciados para este fin de semana, y decidió suspenderlos para sobrellevar la situación.

 

SL

 

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