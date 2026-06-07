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07 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vialidad: a un año de la condena, la Corte define el decomiso de bienes

Mientras Cristina Kirchner continúa con prisión domiciliaria y tobillera electrónica, la Corte Suprema deberá resolver los planteos sobre el decomiso de propiedades vinculadas a la causa Vialidad.
Por Redacción Red43

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El próximo 10 de junio se cumplirá un año desde que la Corte Suprema dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

 

Durante este período, la expresidenta cumplió la pena bajo arresto domiciliario en su departamento de Constitución. La Justicia rechazó recientemente un nuevo pedido para retirar la tobillera electrónica y mantuvo las condiciones de detención, incluidas las restricciones sobre visitas y el acceso a espacios comunes del edificio.

 

Ahora, el foco judicial vuelve a centrarse en el decomiso de bienes dispuesto en la causa. La defensa busca que la Corte revise la ejecución de propiedades que también involucran activos registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

 

Hasta el momento, el listado incluye más de 100 bienes atribuidos a los condenados, entre ellos inmuebles ubicados en Río Gallegos y otros puntos de Santa Cruz. La decisión sobre el destino de esos activos será uno de los próximos capítulos del expediente.

 

 

 

R.G

 

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