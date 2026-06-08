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08 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Incendio destruyó por completo una casa de madera

Bomberos Voluntarios trabajaron durante la noche en un incendio de vivienda en El Bolsón. La construcción, de madera y de pequeñas dimensiones, sufrió daños totales.
Por Redacción Red43

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Un incendio de vivienda en Loma del Medio provocó pérdidas totales en una casa ubicada sobre el callejón Las Liebres durante la noche del domingo. El alerta ingresó a las 23:39 a través de un llamado al 911, que informó sobre el siniestro y generó el despacho de una primera dotación de Bomberos Voluntarios de El Bolsón.

 

Según informaron desde el cuartel, al arribar al lugar los bomberos encontraron la estructura completamente afectada por las llamas. Ante la magnitud del fuego, minutos después se envió un segundo móvil con más personal para reforzar las tareas en el sector.

 

Daños totales en una vivienda de madera

La vivienda tenía aproximadamente 6x4 metros y estaba construida íntegramente en madera. Como consecuencia del avance del fuego, los daños fueron del 100%.

 

 

Desde Bomberos señalaron que los propietarios no se encontraban en el inmueble al momento del incendio. La información fue aportada por un vecino que se hizo presente en el lugar y confirmó que los dueños estaban ausentes cuando se produjo el hecho.

 

La situación permitió que no se registraran personas afectadas dentro de la vivienda, aunque las pérdidas materiales fueron completas debido a la intensidad del incendio.

 

Además del trabajo realizado por los bomberos, personal policial acudió al lugar para intervenir en el procedimiento y colaborar con las actuaciones correspondientes.

 

 

O.P.

 

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