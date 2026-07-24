Chocaron dos vehículos en Lago Puelo

Un choque entre dos vehículos se registró este jueves sobre el Camino Alternativo de Lago Puelo. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del Hospital, Policía y Tránsito.

De acuerdo con la información difundida por Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, al arribar al lugar del hecho se constató la colisión entre ambos vehículos.

Como parte del operativo, se realizó el corte del suministro eléctrico de uno de los rodados y, una vez finalizadas las actuaciones correspondientes, uno de los vehículos fue retirado de la cinta asfáltica para restablecer la circulación.

Tras la intervención de los organismos que participaron del procedimiento, el Camino Alternativo quedó nuevamente habilitado para el tránsito.

Recomiendan extremar los cuidados al circular

Desde Bomberos Voluntarios recordaron que las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada, por lo que solicitaron circular con extrema precaución.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar maniobras o frenadas bruscas.

Además, señalaron que, si el viaje no es indispensable, es conveniente postergar el traslado hasta que mejoren las condiciones de la ruta.

O.P.